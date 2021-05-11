美東輸油管線停擺 業者安排六艘油輪將汽油從歐洲運往美國

《路透社》報導，Refinitiv Eikon 的 5 月 10 日數據顯示，有石油交易業者至少已經預訂六艘油輪，要將汽油從歐洲運送到美國，以紓解美國最大輸油管業者 Colonial Pipeline 遭駭客以勒索軟體攻擊後，美國東岸燃油輸送幾乎停頓的局面。

Colonial Pipeline 在上週五 (7 日) 遭到駭客攻擊，整個輸油系統也被迫停擺。該公司的營運範圍從墨西哥灣到美國東北部，是美國最大的輸油管線業者。

雖然有部分輸油管線在週日 (9 日) 重啟，但是最主要的管線會在何時恢復運作，Colonial 並未給予明確答案。

根據歐洲兩家從事石油交易業者的說法，關於 Colonial 輸油管線會停止多久的問題，市場人士都以非常謹慎的態度來進行評估當中。

石油分析公司 Vortexa 認為，如果輸油管線停止運作的時間長達數日以上，美國東岸及東南部的油料市場將發生供應短缺，油價也會跟著上漲；墨西哥灣岸區的煉油中心，可能也會急著尋找船貨放置處。

Vortexa 已觀察到 Litasco 租用的 Tavrichesky Bridge 油輪，要將 37 萬桶的汽油載送到維吉尼亞州的約克鎮 (Yorktown)，取代原本的靠岸目的地紐約港。該處靠近 Colonial 的輸油供給城市，里契蒙 (Richmond) 和諾福克 (Norfolk)。