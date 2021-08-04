〈台股盤前要聞〉環球晶客戶簽長約、南電新產能被訂光 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，環球晶董事長徐秀蘭看好矽晶圓需求將成長至 2023 年，且明年供給仍相當吃緊，有越來越多客戶簽訂新長約；南電表示，IC 載板供應明年將更緊張，新規劃產能皆已被客戶訂光。以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

環球晶：明年矽晶圓供給仍相當吃緊 更多客戶簽新長約

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (3) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，產能將持續滿載至年底，下半年營收可望優於上半年，看好矽晶圓需求將成長至 2023 年，且明年供給仍相當吃緊，目前有越來越多客戶簽訂新長約，及議定長約中。閱讀全文...

南電新增產能已全被預訂光 2023 年仍供不應求

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 昨 (3) 日召開股東會，展望 IC 載板市況，副總呂連瑞表示，依據南電目前廠房及客戶規劃，IC 載板不僅今年供需持續緊張，明年將更吃緊，不論是現有產能以及新規劃產能，皆已被客戶預定光，預計 2023 年仍供不應求。閱讀全文...

鴻海旗下樺漢未來 5 年獲利每年雙位數成長 股價要重返榮耀

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 昨 (3) 日召開股東會，董事長朱復銓表示，現階段首要目標是提升利潤率，在新的營運及商業模式下，樺漢未來 5 年獲利每年都可望雙位數成長，獲利提升下，能帶動股價重返榮耀。閱讀全文...

漢磊終止連十季虧損 Q2 轉盈 上半年每股賺 0.07 元

漢磊 (3707-TW) 昨 (3) 日公告第二季財報，受惠接單暢旺、產能滿載，單季、上半年營運順利轉盈，第二季稅後純益 4091 萬元，每股純益 0.13 元，終止連十季虧損頹勢，上半年每股純益 0.07 元。閱讀全文...

群創 Q2 三率攀峰大賺 214 億元 EPS 2.05 元寫新猷 上半年每股賺 3.22 元

面板大廠群創 (3481-TW) 昨 (3) 日公布第二季財報，受惠各國逐步解封、經濟復甦，品牌拉貨力道強勁，加上面板報價續揚，單季大賺 214.18 億元，創歷史新高，毛利率、營益率、淨利率也同步改寫新高，單季每股純益 2.05 元，上半年純益 329.9 億元，較去年虧轉盈，每股賺 3.22 元。閱讀全文...

世界 Q3 營收估季增至少 13% 寫新猷 毛利率上看 46%

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 昨 (3) 日召開法說，預估第三季營收將達 115-119 億元，相當於季增 13-17%，為連兩季站穩百億元大關，毛利率上看 46%，營收可望再締新猷，毛利率則將續創近 14 年來新高。閱讀全文...

中國監管遊戲業 三台廠中國營收占比約 1 成 營運恐受影響

繼對補教產業祭出新規範，將加強整頓後，中國政府加大監管力道下一刀恐揮向遊戲產業，中國遊戲大廠騰訊、網易昨 (3) 日股價聞訊暴跌，而台廠包括大宇資 (6111-TW)、智冠 (5478-TW)、宇峻 (3546-TW) 等，中國市場營收比重也約 1 成起跳，營運恐將受拖累。閱讀全文...

台產防疫神單理賠金額擴大 已吐回保費收入占比 66%

金管會昨 (3) 日公佈，防疫保單最新承保、理賠狀況，其中，台產 (2832-TW) 的「防疫神單」目前保費收入 19.23 億元，但理賠金額持續擴大，已理賠 12.75 億元，等於已吐回 66%。閱讀全文...

義隆產能供給有限 Q3 將再漲價 營收季增估最多 3%

觸控板龍頭義隆 (2458-TW) 昨 (3) 日召開法說會，董事長葉儀晧指出，由於晶圓代工產能有限，第三季整體出貨量估較上季下滑，但隨著產能優先分配給高毛利產品，加上再度調漲售價，營收可維持高檔，高標 48-52 億元，季增高標達 3 %，毛利率估約 50-53%，營益率 31.5-35%，雙率均可望再戰新高。閱讀全文...

逾百億資本額上市公司自結年報 明年起董事會通過後要上重訊

為讓投資人盡早掌握公司財務資訊，明 (2022) 年起資本額逾 100 億元的上市公司需在年度終了後的 75 天內發布重大訊息，說明董事會通過的前一年度自結財務資訊。閱讀全文...