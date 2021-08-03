〈樺漢股東會〉董座：未來5年獲利每年雙位數成長 股價要重返榮耀

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (3) 日召開股東會，董事長朱復銓表示，現階段首要目標是提升利潤率，在新的營運及商業模式下，樺漢未來 5 年獲利每年都可望雙位數成長，獲利提升下，能帶動股價重返榮耀。

朱復銓表示，過去 10 年擴張產品線以及營收規模，確立全球布局，但接下來的 5 年將聚焦在利潤率及純益、每股純益提升，目前透過新營運模式的轉型，發展雲網硬軟 IoT 整合平台式服務。

朱復銓進一步指出，就樺漢本身來看，在新商業模式、產品組合轉佳下，今年本業營收可望成長 8 成，明年更將翻倍，轉型成效逐步顯現，加上品牌、系統整合等業務也有所成長，未來 5 年營收獲利每年都會雙位數成長。

樺漢總經理蔡能吉補充，目前全年在手訂單已超過 950 億元，上半年營收 429.5 億元，年增 16.75%，雖然受缺料影響，導致生產成本略為增加 8-10%，但扣除後，整體毛利金額還是有 6-9% 成長。

缺料方面，蔡能吉表示，目前缺的料件種類越來越集中，但缺口仍有 40%，其中以電源、驅動 IC 較吃緊，預計明年第二、三季可完全舒緩，為了出貨順暢，目前客戶下單也是從明年第二季開始排，確保出貨順暢。

朱復銓強調，過去外資等三大法人持股比重曾高達 3 成，但現在降到只剩 1 成，因此希望透過轉型計畫，讓公司獲利提升，也能吸引法人回來投資，讓股價重現 2014-2018 年的向上榮景。