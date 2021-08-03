漢磊終止連十季虧損 Q2轉盈 上半年每股賺0.07元

漢磊 (3707-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，受惠接單暢旺、產能滿載，單季、上半年營運順利轉盈，第二季稅後純益 4091 萬元，每股純益 0.13 元，終止連十季虧損頹勢，上半年每股純益 0.07 元。

漢磊第二季營收 17.43 億元，季增 7.33%，年增 19.06%，毛利率 13.16%，季增 5 個百分點，年增 10.82 個百分點，營益率 6.15%，季增 5.17 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 4091 萬元，較上季與去年同期轉盈，每股純益 0.13 元。

漢磊上半年營收 33.66 億元，年增 17.9%，毛利率 10.75%，年增 10.21 個百分點，營益率 3.66%，較去年同期轉正；稅後純益 2126.4 萬元，較去年同期轉盈，每股純益 0.07 元。

漢磊受惠二極體及 MOSFET 等分離式元件需求大增，加上車用功率半導體接單暢旺，產能維持滿載，今年第一季每股虧損 0.06 元，虧損大幅收斂，第二季並順利轉盈。

在車用、綠能與節能產品需求增加下，帶動化合物半導體元件需求加溫，漢磊 4 吋 SiC 產線已批量生產，為滿足客戶需求，6 吋 SiC 產線也已建置完成，為首家擴增 SiC 產能的晶圓代工廠，相關車用電子元件開發及品質系統認證也相當順利。