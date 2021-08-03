〈中國監管遊戲業〉三台廠中國營收占比約1成 營運恐受影響

繼對補教產業祭出新規範，將加強整頓後，中國政府加大監管力道下一刀恐揮向遊戲產業，中國遊戲大廠騰訊、網易今 (3) 日股價聞訊暴跌，而台廠包括大宇資 (6111-TW)、智冠 (5478-TW)、宇峻 (3546-TW) 等，中國市場營收比重也約 1 成起跳，營運恐將受拖累。

去年以來陸續傳出中國政府有意監管遊戲業，今年初也再傳官方將大動作啟動監管，但一直處於「只聞樓梯響」的階段。

不過，近來中國政府對補教業者下重手，要求所有校外提供課輔的營業行業須登記為非營利組織，不得上市融資，且不會再核發新的營業執照，多家知名培訓業者、線上教育平台因此開始大規模裁員。

在中國政府大力道整頓補教業後，市場憂心，下一刀恐將揮向遊戲產業，恐怕是「來真的」。

近期中國兩大中共高層單位，聯合針對學生使用電子產品做出指導方針，內容要求引導學生合理使用電子產品、控制使用時間，防止網路沈迷；中國官媒新華社旗下經濟參考報刊文更指出，網路遊戲對社會的危害越來越成為大眾共識，「精神鴉片」、「電子毒品」已成為網路遊戲代名詞。

中國監管單位在 2018 年初，就無預警凍結遊戲版號審查，此後遊戲市場開始受到嚴格監管，2018 至 2019 年間，官方發佈多項遊戲監管政策，對網路遊戲出版進行專項整治，並暫停遊戲版號審批，在中國政府加強對遊戲監管的同時，中國廣電總局對遊戲版號的審批數量也持續減少，審批日益趨嚴。

也因此，台廠近年來持續降低中國佈局力道，轉往東南亞、日本等市場。從年報數字來看，智冠中國市場營收比重就由 2019 年的 14%，降至 2020 年的 9.88%；宇峻目前中國營收占比則約 15-16%。

大宇資則是對中國市場著墨最深的台廠，但受限近年來中國官方對遊戲版號審核嚴格且曠日費時，海外版號取得不易，不確定性高，也影響遊戲發行步調，因此大宇資擬將中國地區 IP 權利售出，並處置旗下中國子公司北京軟星 49% 股份，讓當地業者可申請國內版號，持續推出新遊戲以維持 IP 價值。

大宇資表示，由於近年來在中國營運手遊，不確定性太高，就連當地中國遊戲商都難以取得國內版號，中國官方傳出可能加大監管力道，也印證公司先前的考量，雖已降低在中國市場的布局，但若官方大力整頓，對營運還是會有些影響。