〈世界法說〉Q3營收估季增至少13% 毛利率上看46% 雙寫新猷

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (3) 日召開法說，預估第三季營收將達 115-119 億元，相當於季增 13-17%，為連兩季站穩百億元大關，毛利率上看 46%，營收與毛利率可望再締新猷。

世界先進第三季新台幣匯率假設，是以 1 美元兌換新台幣 27.7 元計算，毛利率預估 44-46%，站穩 40% 大關，營益率 32.5-34.5%，衝破 30%，雙率均可衝新高。

世界先進指出，第三季 ASP 將再拉升 11-13%，主要來自產品價格調漲、較佳的產品組合帶動；隨著工作天數增加，加上晶圓三廠產能擴大，整體月產能將季增 3%，達 24.6 萬片 8 吋晶圓，客戶對晶圓代工需求持續增加，能見度有效提升，預期今年全年都將維持相當高的產能利用率。

方略表示，第三季手機與其他小尺寸面板驅動 IC 出貨將持續增加，小面板驅動 IC 營收占比也將擴增；從製程來看，0.18 微米及先進製程比重會隨之提升。

世界先進前次法說會時，上調今年資本支出至 85 億元。方略表示，為協助客戶成長，及因應市場中長期持續增加的需求，並提升公司所在供應鏈價值，除廠房設備等例行性維修支出，及升級部分粗線寬產能至細線寬與機台去瓶頸外，也將在現有晶圓廠再增加機器設備投資，資本支出維持 85 億元。

對於桃園三廠擴產計畫，世界先進指出，第三季底可望開出月產能 8000 片，剩下 1.6 萬片將在明年中或下半年陸續開出。