恩智浦2款車用處理器採台積電16奈米製程 未來將導入5奈米

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (2) 日宣布，恩智浦 S32G2 車輛網路處理器和 S32R294 雷達處理器，皆採用 16 奈米製程，預計第二季正式量產供貨，雙方合作象徵恩智浦 S32 系列處理器邁向更先進的製程節點。

台積電表示，透過全方位的汽車製程藍圖支援，恩智浦的 S32 車輛處理器系列，未來可望進一步採用台積電 5 奈米製程。

台積電指出，採用 16 奈米生產的 S32R294 雷達處理器，可提供汽車製造商運用具擴展性解決方案所需的效能，包括 NCAP、先進轉角雷達、以及長距離前置雷達和先進多模式使用情境，例如同步盲點偵測、變換車道輔助和仰角感測。

台積電 16 奈米技術，使恩智浦汽車處理器首度運用先進 FinFET 電晶體的功能，結合提升的效能與嚴格的汽車製程認證，提供安全的下一代運算能力。

台積電總裁魏哲家表示，車輛逐漸成為複雜的運算平台，藉由半導體掌控各種感測器、數位座艙、無線連接、及更多的應用。台積電完備的汽車製程技術組合和服務，協助客戶實現創新，打造出更安全、更具智慧且更環保的汽車。

恩智浦半導體總裁暨執行長 Kurt Sievers 於 COMPUTEX CEO Forum 表示，台積電是長期合作夥伴，很感謝他們在供應短缺的非常時期給予支持，非常重視雙方在技術與量產方面的合作。