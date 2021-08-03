〈美股盤後〉Delta如野火燎原 基建案恐生變數 美股漲跌互見

週一 (2 日) 新冠確診數據惡化、ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 出現連續 2 個月下滑、基建案投票恐生變數、聯準會官員釋鷹派訊息等利空消息，令人惴惴不安，美股回吐早盤漲幅，道瓊收黑近 100 點。

政經消息方面， 美國參議院兩黨已達成共識，1.2 兆美元基礎建設法案步上軌道，有望本週在參院通過，但週一尾盤傳出，美國共和黨參議員 Lindsey Graham 接種疫苗後仍染疫，成為近期至少第三位染疫議員，外界研判，這恐將影響到基建立法投票。

聯準會 (Fed) 理事長華勒 (Christopher Waller) 週一表示，如果未來兩個月的就業報告均顯示，就業人數增加 80 萬至 100 萬人，Fed 可能會在 10 月之前開始減碼購債 (Taper)。

聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 上週表示，Fed 可能不會在 8 月下旬的全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 宣布縮減任何購債規模。她正在等待 9 月份的就業數據，預期到時消費、學校和工作應該會恢復到疫情前的正常狀況。

自 3 月份以來，紐約聯邦準備銀行隔夜附買回操作金額不斷激增，上週五聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 1.0393 兆美元後，週一該數字則回落到 9,213 億美元，在歷史高位徘徊。

美國證券交易委員會 (SEC) 對中國企業赴美上市的資訊披露提出新規，中國證監會回應，雙方應就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決辦法。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.98 億例，死亡數突破 422 萬例。美國累計確診超過 3510 萬例，累計死亡數超過 61.3 萬。印度累計確診超過 3169 萬例，巴西累計確診 1993 萬例。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據顯示，美國過去 7 日 (截至上週五) 新增確診日均值已達 72,790 例，超過去年夏天的峰值 (約 68,700 例)。此外，70% 的美國成年人至少接種了一劑新冠疫苗，比拜登設定的 7 月 4 日目標約晚了一個月。

週一 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 97.31 點，或 0.28%，收 34,838.16 點。

那斯達克指數上漲 8.39 點，或 0.06%，收 14,681.07 點。

標普 500 指數下跌 8.1 點，或 0.18%，收 4,387.16 點。

費城半導體指數上漲 21.0 點，或 0.62%，收 3,377.5 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅，公用事業、非必需消費品、醫療保健板塊領漲，材料、工業、能源板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.23%；臉書 (FB-US) 跌 1.22%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.095%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.12%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.032%。

道瓊成分股多收黑。Salesforce (CRM-US) 跌 0.44%；開拓重工 (CAT-US) 跌 0.76%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 0.27%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.18%；波音 (BA-US) 跌 0.50%；Visa (V-US) 下跌 2.68%；美國運通 (AXP-US) 跌 0.74%。

費半成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 跌 0.074%；AMD (AMD-US) 上漲 2.30%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.49%；美光 (MU-US) 漲 0.077%；高通 (QCOM-US) 跌 0.63%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.29%。

台股 ADR 僅聯電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.80%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.23%。

企業新聞

全球電動車市場強勁需求推動下，理想汽車、小鵬汽車 7 月電動汽車銷售量較去年同期成長逾兩倍，蔚來銷量則成長一倍。理想汽車 (LI-US) 上漲 0.87%、小鵬汽車 (XPEV-US) 暴漲 7.06%、蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 2.69%。

華爾街對中國的電動汽車市場感到樂觀，特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.27% 至每股 709.67 美元。

Google 官網重磅宣布，旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市，首度搭載自家晶片 Google Tensor。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.095% 至每股 2,697.09 美元。

Google 旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市 (圖片：Google 官網)

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.23% 至每股 145.52 美元。彭博記者 Mark Gurman 稱，iMac 產品線會在 2022 年完全切換至蘋果晶片平台，搭載蘋果晶片的全新 Mac Pro，也會在明年發布。

美國數位支付平台 Square(SQ-US) 大漲 10.22% 至每股 272.38 美元。該公司表示，將以 290 億美元收購澳洲金融科技公司 Afterpay，以將業務擴張至消費貸款領域，創下有史以來規模最大的一次收購案。

輝瑞及莫德納在與歐盟的最新供貨協議中調漲了疫苗價格。輝瑞 (PFE-US) 上漲 2.64% 至每股 43.96 美元、BioNTech (BNTX-US) 上漲 3.61% 至每股 340.21 美元。莫德納 (MRNA-US) 下跌 1.98% 至每股 346.61 美元。

經濟數據

美國 7 月 Markit 製造業 PMI 報 63.4，預期 63.1，前值 63.1

美國 7 月 ISM 製造業 PMI 報 59.5，預期 60.8，前值 60.6

華爾街分析

Canaccord Genuity 分析師 Tony Dwyer 在一份給客戶的報告中稱：「市場很難下定決心，因為投資者正在尋找下一個方向的催化劑。對新冠變種和數據見頂的恐懼讓投資者感到不安，而對經濟的貨幣和財政支持，加上歷史上強勁的財報，使流動性保持在高位。」

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，人們正在關注長期美債殖利率的大幅下滑和殖利率曲線的趨平，因而開始擔心經濟增長，這些擔憂來自於一些行業看到通膨動力放緩，以及 Delta 病毒的擔憂。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主