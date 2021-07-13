鉅亨美股雷達：持有蔚來之對沖基金數量驟減、微軟收購RiskIQ有利擴大資安業務

美股今日重要看點：

本週美股市場新一輪財報季將由金融股領軍正式開跑，將有 23 家上市公司陸續公佈第二季財報，其中包括高盛、摩根大通、美國銀行、貝萊德、花旗集團、富國銀行、紐約梅隆銀行、摩根士丹利在內的大型金融機構的財報將成為主要看點。

市場普遍預計第二季上市企業每股盈餘 (EPS) 將年增成長 61%，主要是由於基期效應、營收高增長和淨利擴大 3 大因子共同推動。

美股前一交易日漲跌：

道瓊工業指數上漲 126.02 點，或 0.36%，收 34,996.18 點。

標普 500 指數上漲 15.08 點，或 0.35%，收 4,384.63 點。

那斯達克綜合指數上漲 31.32 點，或 0.21%，收 14,733.24 點。

費城半導體指數上漲 40.60 點，或 1.24%，收 3,319.00 點。

S&P 500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

IEA 公布每月能源展望報告。

美國 6 月 NFIB 小企業信心指數，市場預期 100.0，前值為 99.6。

美國 6 月 CPI 年增率，市場預期為 4.9%，前值為 5.0%。

美國 6 月核心 CPI 年增率，市場預期為 4.0%，前值為 3.8%。

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉官方近日確認，Model Y 標準續航版上市第一天，訂單就已經超過 1 萬輛，第二天超 5 千輛，首發銷售成績相當優異。

而特斯拉中國官網 7 月 8 日正式上線 Model Y 標準續航版，全新 Model Y 標準續航版起售價為人民幣 27.6 萬元，續航里程達到 525 公里，而在後輪驅動的動力配置下，Model Y 標準續航版 0-100 公里加速為 5.6 秒，最高時速為每小時 217 公里，預計 8 月開始交車。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蔚來汽車 (NIO-US)

最近數月，持有蔚來股票的對沖基金減少了 7 家，截至 2021 年第一季季底，持有蔚來股票的對沖基金為 28 家，比最高時的 35 家減少了 7 家，比去年第四季季減 18%。

在 Insider Monkey 追蹤的對沖基金中，DE Shaw 持倉的蔚來股票排在第一位，持有股票的市值為 4.439 億美元，而 Citadel Investment Group 以持有 2.657 億美元蔚來股票，排在第二位。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 微軟 (MSFT-US)

微軟週一 (12 日) 宣布已與網路安全新創公司 RiskIQ 達成收購協議，但微軟沒有公布收購價格。

市場分析，這一收購案將幫助微軟擴大資訊安全業務，過去一年來微軟資安業務增長力道強勁，微軟今年 1 月份時曾表示，過去 12 個月資安業務營收超過 100 億美元，年增成長逾 40%。

微軟雲端服務安全部門副總裁 Eric Doerr 指出，RiskIQ 的技術主要應用在 Azure 和亞馬遜 AWS 中，同時也支持各國當地的基礎設施。

而《彭博社》消息指出，微軟本次收購 RiskIQ 的價格，估計超過 5 億美元。