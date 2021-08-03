女股神光環盡失？與ARKK對做SARK ETF潛力十足

女股神伍德（Cathie Wood）方舟投資旗下 ETF 7 月表現不佳，幾乎所有基金都有淨流出情形，投資人也逐漸懷疑是否光環盡失。據 IHS Markit 數據，目前旗艦基金 ARKK 約有 870 萬股遭做空，價值超過 10 億美元，意味著一檔高舉與女股神對賭大旗、尚待審核上市的基金潛力十足。

女股神方舟投資旗下 8 檔 ETF 在 7 月全部下跌，幾乎所有基金都有淨流出情形，最具代表性的 ARKK 在 7 月下跌 8.2%，是拋售潮出現以來最糟的一個月。

隨著包括 Spotify(SPOT-US) 在內的一批投機性質科技股失去市場青睞，市值 225 億美元的 ARKK 今年績效也轉跌。這與女股神在 2020 年的出色表現形成鮮明對比，當時她以精準的投資眼光博得滿堂彩。

女股神對新創公司的堅定押注贏得大量粉絲，但也招致不少批評。上周五美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，以做空 ARKK 為目標的基金「 SARK 」將上市。

投顧機構 ETF Store 總裁 Nate Geraci 表示，女股神過去幾年的出色表現不僅吸引看漲的投資人，也吸引長期看空的人。他也說，總有一群投資人想做空贏家，就簡單假設贏家不可能永遠贏下去。ARK 發言人對此並未置評。

ARKK 是美國去年表現優異的 ETF 之一，報酬率達 149%，讓伍德成為明星基金經理人，並吸引數十億美元投資，然而在 2021 年，績效與資金流入開始下滑。

儘管反向基金在規模 6.6 兆美元的美國 ETF 領域中相當常見，但 SARK 的特殊之處就在於它直接與單一基金對作。

大多數的反向 ETF 都做空主要股市指數，儘管這些基金已累計數百萬美元的資產，但 SARK 卻有巨大的潛力。根據 IHS Markit 數據，目前 ARKK 約有 870 萬股或 4.6% 遭做空，價值超過 10 億美元。

SARK 將使散戶投資人更容易做空 ARKK，但也使他們面臨此類產品的風險。因為 ETF 每天都會重新調整槓桿，如果投資人持有時間超過一天，就會偏離預期目標。對此，SARK 的申報文件上寫得相當明確，表示實現做空績效的目標時間是一天。

也有批評人士說，女股神投資重點依賴機器人或太空旅遊等趨勢，不過只是隨散戶投資人心血來潮的投資。她募集的數十億美元都投入到相對較小的一些公司，其中有的公司甚至尚未盈利。

倘若 SARK 獲准上市，將由 Tuttle Capital Management LLC 執行長 Matt Tuttle 負責管理，Tuttle 表示，創建反向 ETF 只是為投資人提供想要的工具，而該公司是 ARK 與女股神的仰慕者。

彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示，這檔反向 ETF 更大的風險不是機制，而是對女股神的懷疑。

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