〈南亞科法說〉李培瑛：Q3 DRAM價格續漲 毛利率持續向上

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (9) 日召開線上法說，總經理李培瑛表示，第三季產品月、季價格都將持續上漲，毛利率可望續揚，展望樂觀審慎。

展望本季，李培瑛指出，全球經濟逐步回復成長，有助整體 DRAM 需求持續成長，從各應用來看，消費性電子產品、伺服器及 PC 需求穩健，且 5G 手機占比提升。

雖然整體需求仍存在，不過，李培瑛認為，需留意供應鏈長短料對 PC、伺服器等應用的影響，疫情持續可能延遲全球經濟復甦，及供應商資本支出是否超乎預期或合乎預期等三大因素。

李培瑛對第三季展望樂觀也審慎看待，預估產品月價格、季價格都將持續向上，第四季價格則有機會持續走揚，但也可能持平。

南亞科第二季 DDR3 占比達 5 成，主要受到產品缺貨、價格大漲帶動，在需求增加下，調整產品組合，也因此帶動毛利率攀升至 10 季新高。

但李培瑛也說，DRAM 產品仍處於世代交替，DDR3 還是逐步縮小的市場，缺貨情況不會是永遠的，未來 DDR4 及 DDR5 比重仍會逐步拉升，預期第三季 DDR3 比重也會維持第二季水準，但產品漲幅會較為收斂，第三季包括 DDR3、DDR4 價格都會持續成長。

整體而言，李培瑛指出，由於產能已達上限，加上庫存逐步去化，第三季銷售量可能較第二季持平或微幅下滑，但在價格持續走揚下，毛利率有機會提升。

