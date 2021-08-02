美國基礎設施法案將給加密行業帶來鉅額稅賦打擊，行業人士表示將全力反對

美國的立法者希望從事比特幣和其他數字資產交易的人，要遵守類似於管理股票和其他證券銷售的報告規則。

撰文：Kellie Mejdrich 和 Brian Faler，美國政治新聞網站 Politico 記者

編譯：詹涓

在一份尚未公佈的兩黨基礎設施方案中，埋藏着對加密貨幣交易的全面打擊，這可能會爲美國政府帶來大量稅收，並給在新冠疫情期間蓬勃發展的金融科技行業帶來嚴重的焦慮情緒。

美國的國會議員希望從事比特幣和其他數字資產交易的人員也應遵守與管理股票和其他證券銷售類似的報告規則：將會要求經紀人報告人們爲加密貨幣支付了多少錢等信息。

這一提議讓加密貨幣行業內許多人感到擔憂，他們擔心自己會遭遇一系列新規，而且可能往後很多年都無法徹底擺脫。他們認爲新的報告要求可能會損害加密貨幣市場的經濟可行性。在疫情期間，加密貨幣市場的新用戶迅速增加。

考慮到因此新法案可能獲得的稅收收入規模龐大，以及該法案已經取得進展，許多人認爲法案中的相關條文可能不會被徹底取消，因此，他們將重點放在儘可能做些小的改進方面。

包括區塊鏈協會 (Blockchain Association)、Coin Center) 和數字資產市場協會 (Association for Digital Asset Markets) 在內的行業組織發表了聲明，概述了對這些要求的反對意見，聲明特別指出了草案中可能導致針對個人用戶的條款。

數字商務商會 (Chamber of Digital Commerce) 創始人兼主席佩裏安妮·博恩 (Perianne Boring) 週五在接受採訪時表示，她所在的組織提議修改法案語言，收緊有關經紀活動的定義，將加密貨幣礦工和去中心化金融 (DeFi）平臺的運營商排除在之外。

博恩說：「將這一想法塞進國會的章程中，或者爲完全不相關的事情來創收，並不是推進最佳政策的首選方式或正確方式。」她指出，數字資產市場協會和其他機構已經多次要求美國國稅局就如何執行現有法律提供更多指導。

數字資產市場協會的首席執行官米歇爾·邦德 (Michelle Bond) 表示：「對於業界來說，爲這種規模的提案提供技術援助至關重要。」

稅收合規被認爲是加密貨幣的一個主要問題，議員們預計該提案有望（從加密貨幣行業）徵收 280 億美元稅收，這能爲他們的鉅額支出計劃提供資金，因此也是志在必得。

但是該這個問題非常複雜，可能會影響到銀行法和證券法。它還跨越了美國國會的管轄範圍，從稅務委員會到銀行業委員會。

在提出加強加密貨幣報告要求的舉措之前，共和黨否決了一項通過大幅增加國稅局預算來加強其執法力度的計劃——民主黨預計將在一個單獨的稅收和解方案中解決這一問題。

美國國稅局局長查爾斯·雷蒂格 (Charles Rettig) 曾多次要求立法者賦予其更多權力，以改善加密貨幣行業的稅務合規情況。在加密貨幣行業，許多市場參與者不知道自己的義務，或者公然做出不法行爲。

儘管加密貨幣行業的高管人員誓言反對這些提議，但他們可能會面臨一場艱難的戰鬥。

該計劃即將在美國參議院進行快速投票，而議員們已經爲如何支付該計劃的成本而苦苦掙扎了數週，到了這個階段，他們顯然不願意看着基礎設施提案半途而廢。

事實上，幾乎沒有美國議員瞭解加密貨幣及其與稅收的關係，這意味着任何遊說都需要一場聲勢浩大的教育活動。在這個問題上，美國國會最專業的成員、俄亥俄州共和黨參議員羅布·波特曼 (Rob Portman) 碰巧是這個更廣泛的基礎設施一攬子計劃的主要作者之一。

波特曼的發言人德魯·尼倫伯格 (Drew Nirenberg) 在一份聲明中表示：「這一立法條文並沒有出於稅收目的將數字資產或加密貨幣重新定義爲‘債券’，沒有質疑單個加密貨幣持有者的隱私，也沒有迫使軟件開發商和加密貨幣礦工等非經紀商遵守美國國稅局的報告義務。 它只是明確了一點，那就是任何個人或實體作爲經紀人，爲客戶促成交易並收取現金，必須遵守標準的信息報告義務。」

提案的大部分內容跟要求人們在出售蘋果 (Apple) 或福特 (Ford) 等公司股票時實施的報告制度如出一轍。

經紀商將被要求報告客戶的所謂「基差」，即他們購買加密貨幣的價格，以及他們的總收益——這樣一來，計算他們的稅單將會容易得多。長期以來的研究表明，當人們知道會有其他人向美國國稅局申報自己的收入時，他們規避納稅義務的可能性就會大大降低。

美國國會議員們還希望納入財政部要求的反洗錢條款，要求價值超過 1 萬美元的交易必須向政府報告。

在幕後，議員們討論了在條文中是否應該將經紀人的定義進一步擴大，涵蓋去中心化交易所（沒有傳統的中間人）和點對點交易，儘管一些人表示，該提案的條文足夠廣泛，已經完全能覆蓋加密貨幣礦工等其他領域。

「將『經紀人』的定義擴展開來，這真的蠻讓人喫驚的，」Steptoe & Johnson LLP 公司研究加密貨幣稅收問題的合夥人麗莎·扎倫加 (Lisa Zarlenga) 說。

爭議的另一個來源是：條款可能超越加密貨幣，延伸到其他類型的數字資產，如 NFT (non-fungible tokens)。

美國財政部此前一直在制定規則，收緊對 Coinbase 等經紀商的報告要求，但有了國會簽字畫押，財政部未來發布新規時，將不必擔心面臨任何潛在的法律挑戰。

行業高管誓言要進行一場鬥爭。

區塊鏈協會執行董事克里斯汀·史密斯 (Kristin Smith) 對在最後一刻倉促起草這項立法表示失望，稱它可能會對「生態系統中所有不同的參與者」施加新的要求。

她說：「我們認爲，這可能會推動大量參與加密領域的參與者、企業和個人前往海外，這真的會扼殺美國加密領域的創新。」

儘管該計劃據稱將徵收 280 億美元稅收，但這一數字高度不確定，這一估計也立刻引起了一些人的不滿。

儘管國會做預算的工作人員在預測有參照可循的稅收變化成本，比如擴大兒童稅收抵免時，往往非常有把握，但在面臨更新穎的政策提案時，預測起來並非易事。

加密貨幣面臨的挑戰尤其艱鉅，因爲它們的估值可能會大幅波動，很難知道有多少人在買賣這些資產，預測者將不得不猜測他們可能支付的稅率。