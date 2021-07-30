中國安撫外資有成 人民幣兩天升700基點 中間價創一個月新高

中國證監會召集外資的安撫會議奏效，陸、港股市全面反彈，而這利多也傳至美國上市的中概股，投資人風險偏好提升，再加上聯準會貨幣政策不夠鷹派，及美國第二季 GDP 成長只有 6.5%，遠不如預期，導致美元指數來到近一個月新低。

而在美元走弱的影響下，周五 (30 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 340 基點，報 1 美元兌 6.4602 人民幣，創下一個月的新高點。

中國主管機關向外資承諾近期一連串的監管不會擴散到全部產業，此外中國官媒連續兩日表達中國對外開放的腳步不會停止的評論，有意向外資解釋加強監管的本意。

中國政策大動作的安撫行動在外匯市場立即產生效果，離岸人民幣近兩個交易日狂升約 700 基點，回到原本 1 美元兌 6.45～6.5 人民幣的箱型整理區間內。

另一方面，美國第二季 GDP 季增年率只有 6.5%，遠不如預期的 8.5% 聯準會主席鮑威爾指出，Delta 變種病例增多可能打壓就業市場的復甦，聯準會認為離升息還有一段距離。

他表示美國就業市場仍有一些空間，之後聯準會才會撤出對經濟的援助。關於縮減 QE 問題，鮑威爾強調聯準會尚未就縮減購債時間做出任何決定。何時開始縮減購債規模將取決於相關數據，任何變動前都會提前通知。經濟數據與貨幣政策的因素使得近期美元走勢疲弱。

在陸、港股市連續兩個交易日反彈後，今日漲勢暫時中止，呈現回跌走勢，受到這個影響下，離岸人民幣早盤偏弱，在 1 美元兌 6.4552 人民幣 (平盤價) 附近來回震盪。

截至上午 11:49 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4588 人民幣，貶值 36 基點，幅度 0.06%。

資料來源: 新浪財經。離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4587 人民幣，貶值 23 基點，幅度 0.04%。

