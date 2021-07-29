〈央行理監事會揭密〉多位理事談通膨 關注進口原物料價格、運輸成本

台灣央行今 (29) 日公布第二季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，數位理事在此次會議中均對國內外通膨情勢表達關切，理事提醒，不能忽略進口原物料價格快速上漲的事實、運輸成本反映在商品售價上，建議進一步研究觸發通膨的臨界點。

有位理事表示，國際原油價格波動造成的輸入型通膨，對我國此等小型開放經濟體的物價影響頗大，例如，5 月台灣消費者物價指數 (CPI) 年增率達 2.48%，其中半數漲幅來自油料費和機票價格上漲。

另位理事指出，不論從進口物價指數年增率、國產內銷品物價指數年增率來看，近月均呈現快速攀升，雖基期較低是原因之一，仍不能忽略進口原物料價格快速上漲的事實。

有位理事認為，近幾個月 CPI 年增率驟升，主要是因去年比較基期較低，建議使用年的時間序列資料觀察物價漲幅是否溫和，並關注 CPI 年增率超逾何種水準屬於通膨過熱。

另位理事指出，最新的國家發展計畫將通膨目標介於 1.0-1.5% 之間，不過，瑞士同為小型開放經濟體，通膨目標設在 2% 以下但不能陷入通縮，基本上與央行可接受的通膨落在 0-2% 區間相同，若國內投資持續上升，內需增加，即使通膨率略高可接受。

有位理事提到，政府對於我國許多民生物資價格，例如油價、水價和高鐵等運輸費用，均有在調節管控，無須過於擔心。

不過，有理事說，近月以來聯準會官員對美國未來通膨走向表達不同的看法，媒體和學界的討論則更多，相對而言，國內較嚴謹的通膨討論為數不多，過去 30 年來，足以穩定或抑制通膨的因素是否仍繼續存在，若逐一檢視，發現部分因素已有鬆動現象，是否在到達某個臨界點即有可能觸發通膨，此宜進一步研究。

而近期美中貿易戰持續，部分產品供應鏈恐移出中國大陸，造成部分商品成本上升，加上疫情影響出現貨運缺櫃、塞港問題，恐進一步推升運輸成本，並反映在商品售價，儘管全球化不可能反轉，但不同的時空背景仍將影響物價走勢。