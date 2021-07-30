〈台積社會責任〉確保疫情期間移工人權 向供應鏈夥伴發布人權維護聲明

面對全球疫情嚴峻，除維護自身員工工作安全，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 為提醒子公司及供應鏈夥伴，應在尊重人權前提下，妥善落實移工防疫作為，7 月特別發布《供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護》聲明，針對移工的人身自由、防疫宣導、意外及傷亡、宿舍管理四大面向訂定規範。

台積電表示，身為全球半導體產業領導者，深信尊重人權的普世價值，因應新型冠狀病毒疫情嚴峻，因此特別發布此聲明，針對子公司及供應鏈夥伴所聘用移工的人身自由、防疫宣導、意外及傷亡、宿舍管理四大面向訂定規範，提供移工有尊嚴的工作環境，打造負責任的供應鏈。

台積電強調，公司積極捍衛勞動人權，無論是否於疫情期間，所有供應鏈夥伴皆須遵守《台積公司人權政策》、《台積公司供應商行為準則》、《負責任商業聯盟行為準則》及《聯合國工商業與人權指導原則》。

目前有聘用移工的供應鏈夥伴，除須遵守其所在地區的疫情相關規定，並應落實《供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護》中載明事項。台積電已透過全球責任供應鏈管理平台 Supply Online 360 公告聲明，敦促全球 1144 家第一階供應商共同遵循規範，達到共好。

為擴大溝通效果，台積電將以移工母語翻譯《供應鏈夥伴在疫情期間應確保人權維護》聲明，預計在 8 月完成；並今年底前，查核國內供應鏈夥伴的移工工作環境與宿舍，未合規者將要求限期改善。

此外，台積電亦規畫強化《台積公司供應商行為準則》移工人權維護範疇，並將實行細則揭露於《台積公司供應商永續標準》，預計 9 月公告修訂版，讓供應商得以依據最新的規範，積極提升勞動人權、安全衛生、環境保護、商業道德與管理系統績效，持續降低營運中斷風險，實踐產業共好。