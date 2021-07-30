印度等四國傾銷低價磁磚 陶瓷公會籲政府應應課臨時反傾銷稅

台灣磁磚業近年受到印度、越南、印尼、馬來西亞等東南亞 4 個國家低價傾銷影響，進口磁磚占有率高達 52%，嚴重損害國內業者的銷售量。台灣全盛時期磁磚廠有 120 家，多廠接連關窯、甚至停產，現在只剩 22 家繼續生產，更有 2 萬多名從業人員因此失業，台灣磁磚產業可說是正面臨著非常艱困的經營環境。

陶瓷公會及所屬會員冠軍建材公司、三洋窯業公司及昌達陶瓷公司去年 4 月 13 日向財政部關務署提出申請，要求對自印度、越南、馬來西亞及印尼產製進口陶瓷面磚，課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅。

財政部於今年 7 月 14 日公告，最終認定「部分廠商確有傾銷情事」，卻史無前例的決議「暫不課徵臨時反傾銷稅」。陶瓷公會理事長林榮德表示，所有的國家認定有產業損害的時候，都會對涉案國課徵臨時反傾銷稅，但此次陶瓷公會的案子，貿調會認定產業受損害，財政部竟不課臨時反傾銷稅，第二次的核定稅率更是低，因此，非常不諒解，不能接受這種事實。

台灣對進口磁磚徵收的關稅只有 10%，相對其他國家來說非常的低，因此很多東南亞業者以低價傾銷方式在台灣展開不公平的市場競爭，但財政部認定涉案國有傾銷情事後，先是未對涉案國課徵臨時反傾銷稅，甚至終判反傾銷稅率還比初判來得低。

陶瓷公會表示，我們這麼努力將台灣磁磚產業的品質做到超越國際標準，政府卻開另一個大門，讓低價低質磁磚進來台灣，政府是否為了實現南向政策，忽視國人居住安全、罔顧國內自己的製造業，低頭利益交換？

陶瓷公會理事長呼籲，若政府再不對傾銷我國的磁磚貨品，課徵合乎事實的反傾銷稅，不對國內的陶瓷面磚產業採取適當的貿易救濟措施，照顧本土的磁磚業者，恐怕又會造成更多本土業者關廠、勞工失業，這些都是國人不樂見的。

為了國內的產業與經濟發展、磁磚業者的生存與維護勞工就業的權益，陶瓷公會呼籲政府應該要有作為，希望財政部能認真審視當前的市場環境，做出公平的反傾銷判決。