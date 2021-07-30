阿爾發投顧、台大聯手推ETF投組 打造機器人退休理財

全台首家機器人理財新創公司－阿爾發投顧今 (30) 日與臺灣大學攜手推出全球 ETF 投資組合，將提供 6 檔 ETF 做為主要資產，加上機器人理財的紀律化管理，打造台灣退休金指數理財。

臺大財金系教授張森林表示，阿爾發臺大產學投資組合是依據臺大管理學院證券期貨暨財務工程研究中心編制的台灣退休金指數所規劃的投資組合，提供 6 檔以費用率、流動性加的 ETF 做主要資產，其目的是為了滿足台灣投資人長期投資的需求。

阿爾發臺大產學投資組合共有五大特點：1. 專為台灣人客製，提高台灣股票市場比例；2. 使用 ETF 建構資產分散性高的投資組合；3. 選擇費用率低的 ETF，為投資人省下可觀的投資成本；4. 部分比例配置在房地產 ETF，享有不動產投資的收益；5. 加入匯率避險型 ETF，避免多種匯率波動造成投資組合報酬率的影響。

由阿爾發機器人理財與臺大證券期貨暨財務工程研究中心研發的全球 ETF 投資組合，將先開放提前預約的投資人進行投資，預計 8 月 9 日起開放給所有大眾投資。

阿爾發投顧董事長陳志彥指出，過往金融專業的學術界研究成果難以實際商品化，但透過這次產學合作，能夠讓學術研究的成果不僅僅侷限在校園內，而能和普羅大眾共享。阿爾發臺大產學投資組合針對投資人的風險偏好客製化，設計積極型、成長型、穩健型以及保守型共四種投資組合，讓每位投資人都能找到自己適合的投資組合。

陳志彥進一步表示，除了可以客製化投資組合，並且透過阿爾發機器人理財，投資人能一站式的完成財務規劃、風險評估、資產配置、全球 ETF 投資組合與投資管理的再平衡服務。

阿爾發投顧總經理陳敏宏表示，本次產學合作案，提供一般投資人接觸學術界的專業觀點與研究成果，這是全台首創將學術界財務理論落實於實務財務規劃平台，讓民眾有機會買到經過專家學者研究產出的投資組合加上完整的機器人理財投資規劃服務，特別是阿爾發機器人理財特有的「蒙地卡羅模擬」與退休成功機率的計算，讓民眾能夠安心的做好退休規劃。

台灣退休金指數的績效回測，今年以來保守型到積極型的報酬率為 3.78%~12.66%，三年報酬率 33.53%~43.35%，年化報酬率 10.12%~12.85%。若以 10 年長期報酬來算，積極型十年預期報酬 8%，最保守的保守型也有 5% 的水準。