台積電2奈米廠有進展 環評大會通過寶山二期擴建

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 第一座 2 奈米廠將落腳竹科寶山，竹科管理局因應廠商用地需求，提出寶山用地二期擴建計畫，送至環保署環評大會審查，環委今 (28) 日放行通過，開發單位強調，事業廢棄物將不用民生焚化爐處理。

竹科寶山用地一期擴建計畫主要提供製程研發與先期量產，台積電近年積極突破 3 奈米、2 奈米先進製程，現有廠房無法容納新一代機台，園區也已無適當用地，竹科管理局因此提出寶山二期擴建計畫，盼強化台灣半導體競爭力。

寶山用地二期擴建計畫第四次送審才通過初審，該環評案總面積達 89.84 公頃，預計土地取得完成後動工，總工期約 60 個月。

對於台積電 2 奈米廠房座落於新城斷層上，環委提出疑慮，竹科管理局強調，發生地震時，機台及化學品供應系統會自動關斷，化學品也會截流收集，不會出現外洩的狀況。

此外，竹科管理局也承諾，本案事業廢棄物均不送至縣市政府所設置民生垃圾焚化爐處理，進駐廠商 2030 年 100% 使用再生水、2050 年 100% 使用再生能源。

距離上次初審通過僅不到半個月的時間，開發單位補齊資料後送環評大會，委員對於此案通過沒有太大意見，因此，無須進行二階環評。