康和證聲明絕無掏空情事 研議對惡意不實指控提刑事告訴

康和證券 (6016-TW) 今 (4) 日發出聲明指出，近期遭不實傳言指稱公司經營層涉及掏空，且目前是家族治理而非公司治理，對此不實傳言已研議，將對不實指控之人提起刑事告訴，並強調，「去年獲利創歷史新高的企業，何來掏空之說」。

康和證券指出，一向秉持專業經理人管理，並恪遵公司治理要求，嚴謹規範內部須合法合規，去年獲利創下成立以來歷史新高，掏空之說為子虛烏有。

康和證券做出五點聲明如下：

第一，有關於指涉萬芳社區土地買賣涉及本公司經營階層掏空案 (下稱土地買賣)，已由證券主管機關和本公司董事會責成子公司要求該轉投資公司的會計師查核，並無不法。

第二，該土地買賣現由地檢署調查中，本公司負責人配合並靜待司法調查。

第三，該土地買賣去年經相關媒體報導後不斷渲染，已淪為本次本公司董事會改選有心人士操弄的議題，本集團會長鄭世華透過媒體轉載，再重談此事，已不乏前幾個月媒體指稱「康和證券集團會長鄭世華涉及經營權之爭」有關。

第四，本公司自開業以來，經營團隊即以專業經理人領導各部門共同經營，倘鄭世華會長所稱本公司應由「家族治理」回歸「專業治理」，鄭會長亦應有必要說明，其擔任三屆董事長期間何以未以「專業治理」為之。

第五，鄭世華會長於媒體所涉言論已涉妨害本公司名譽，本公司及董事會將研議後，提起刑事告訴。