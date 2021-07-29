盤前財經大事搶先讀2021年07月29日

今日操盤前瞻

美國第二季 GDP 成長

美股財報季：MasterCard、意法、亞馬遜 (盤後)

法說會：友達、光寶科、致茂、穩懋、台郡

除權息：新光金、裕民、友訊、麗豐 - KY、玉晶光等

一手掌握 Fed 最新決策：Taper 條件、設新工具、淡化 Delta 威脅

週三 (28 日) 聯準會結束為期兩天的利率政策會議，會後利率政策按兵不動，儘管美國疫情升溫，但美國經濟朝滿足減碼購債 (Taper) 的條件取得了進展。閱讀全文...

高通估今年 5G 手機晶片達高標 短缺年底大幅改善 盤後漲 2.5%

美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 周三 (28 日) 公布 2021 會計年度第三季營收財報，Q3 表現與 Q4 財測都優於市場預期，公司預估今年 5G 手機晶片出貨量有望達到高標 5.5 億顆，晶片供給也將於年底大幅改善，盤後股價漲 2.5%。閱讀全文...

強化美國製造！拜登擬收緊聯邦採購規定 拉高產品本土製比重至 60%

一位政府官員稱，拜登政府提議對政府採購進行全面改革，強化關鍵產品的國內供應鏈，包含將政府採購項目的產品本土製含量要求調升至 60%，預計美東時間週三 (28 日) 下午赴賓州參訪工廠前公布相關細節。閱讀全文...

美商務長：美希望減少依賴台灣晶片 對中國祭關稅很有用

週三 (28 日) 《彭博社》報導，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 稱，美國有意減少依賴台灣晶片，可能補貼歐盟等外國晶片製造商，並提到向中國加徵關稅是很有用的。閱讀全文...

聯電再上調今年 ASP 估成長 10-13% 訂單能見度看至明年底

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (28) 日召開法說，聯電預估第三季晶圓出貨量將季增 1-2%，ASP 將成長 6%，營收可望續創高；聯電並再度上調今年 ASP 預估，將較去年成長 10-13%，且目前訂單能見度已看至明年底。閱讀全文...

富邦媒上半年獲利年增逾 8 成 EPS 9.15 元 賺贏去年前三季

富邦媒 (8454-TW) 昨 (28) 日公布第二季財報，單季稅後純益 8.85 億元，年增 88.24%，每股純益 (EPS)4.86 元，創單季次高，僅次第一季，累計上半年稅後純益達 16.65 億元，年增 82.6%，已賺贏去年前三季，每股純益 9.15 元。閱讀全文...

投審會點頭 核准台積電南京廠 28 奈米擴產計畫

經濟部投審會昨 (28) 日召開委員會議，共通過 8 項重大投資案，其中，投審會核准半導體晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 南京廠 28 奈米製程投資案，將有助緩解全球車用晶片短缺問題。閱讀全文...

欣興 Q3 入旺季 載板、HDI 與軟板需求 8 月起明顯彈升

PCB、IC 載板欣興 (3037-TW) 昨 (28) 日召開法說會，財務長沈再生指出，下半年進入傳統旺季，預估營收將從 8 月快速走高，由目前的接單來看，載板、HDI 與軟板需求相對強勁，至於傳統 PCB 上半年生產已穩定，第三季需求增加有限。閱讀全文...