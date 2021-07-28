富邦媒上半年獲利年增逾8成 EPS 9.15元 賺贏去年前三季

富邦媒 (8454-TW) 今 (28) 日公布第二季財報，單季稅後純益 8.85 億元，年增 88.24%，每股純益(EPS)4.86 元，創單季次高，僅次第一季，累計上半年稅後純益達 16.65 億元，年增 82.6%，已賺贏去年前三季，每股純益 9.15 元。

富邦媒第二季合併營收 222.58 億元，年增 40.57%，營業毛利 22.69 億元，年增 57.14%，毛利率 10.19%，年增 1.07 個百分點，營業利益 11.02 億元，年增 139.06%，營益率 4.95%，年增 2.04 個百分點，稅後純益 8.85 億元，每股純益 4.86 元。

富邦媒上半年合併營收達 406.19 億元，年增 31.29%，營業毛利 41.66 億元，年增 42.54%，毛利率 10.26%，年增 0.81 個百分點，營業利益 19.48 億元，年增 90.43%，營益率 4.8%，年增 1.49 個百分點，稅後純益 16.65 億元，年增 82.6%，每股純益 9.15 元。

富邦媒說明，在宅經濟熱潮和規模經濟效益下，第二季 momo 網路購物的年增率創單季歷史新高達 44.6%，除防疫用品，居家辦公學習、自煮風潮、居家娛樂等相關商品需求暢旺，統計第二季五大品類健康休閒、3C 家電、居家生活、美妝保健和流行精品，均雙位數成長。

momo 也觀察到，第二季新客年增率成長近 20%，整體有購會員數也較去年同期成長近 20%，顯見消費行為不僅加速轉往線上化的趨勢，也加深網購黏著度。