〈聯電法說〉再上調今年ASP估成長10-13% 訂單能見度看至明年底

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (28) 日召開法說，聯電預估第三季晶圓出貨量將季增 1-2%，ASP 將成長 6%，營收可望續創高；聯電並再度上調今年 ASP 預估，將較去年成長 10-13%，且目前訂單能見度已看至明年底。

展望第三季，聯電預估，晶圓出貨量將季增 1-2%，ASP 以美元計價將較上季成長 6%，毛利率估 34-36%，產能利用率維持 100%；法人估第三季營收將季增 7-8%，續創新高。

聯電共同總經理王石表示，在 5G 與電動車趨勢推升下，第三季需求仍強勁，8 吋與 12 吋供給吃緊情況將持續，透過產品組合優化、降低成本與提升生產效率，獲利成長動能可望持續至第三季。

在客戶需求強勁下，產能吃緊，聯電今年晶圓代工 ASP 也持續墊高，由原先預估的成長 4-6%，上修至 10%，今日法說會再度上調單價走勢，預估全年 ASP 成長幅度將達 10-13%。

王石表示，目前產能非常吃緊，訂單能見度優於過去大多數時間，並已看至明年底，但市場動態變化，將持續關注客戶需求；就整體市況來看，短期內沒有看到任何市況可能反轉的訊號。

此外，聯電第二季開始認列 22 奈米製程營收貢獻，進一步強化 22/28 奈米產品線，優化整體產品組合。王石並說，整合連接裝置與顯示應用產品相關 22 奈米設計定案數量增加，預期未來會有更多客戶採用 22 奈米技術。