〈美股熱門股〉波音Q2虧轉盈漲逾4% Spotify Q2月活躍用戶低於預期跌近6%

波音 Q2 虧轉盈 大漲逾 4%

美國飛機製造商波音 (BA-US) 周三（29 日）公布 2021 會計年度第二季財報，隨著國內旅遊復甦提振 737 MAX 的交付量，終止近兩年虧損成功轉盈，激勵股價上漲 4.18% 至每股 231.57 美元，盤後續揚。

波音 Q2 營收年增 44% 至 170 億美元，經調整後每股獲利 0.4 美元，雙雙優於 Refinitiv 調查預估的 165.4 億美元與每股虧損 0.83 美元。

執行長 Dave Calhoun 表示，儘管美國市場正逐漸出現復甦跡象，但國際旅遊復原仍需一段時間。Calhoun 也說，Delta 變種病毒與勞力短缺會是波音的兩大擔憂，此外預計 737 MAX 在年底前有望重新飛回中國市場。

Spotify 第二季月活躍用戶低於預期 跌 5.74%

音樂串流平台 Spotify(SPOT-US) 周三公布的第二季營收成長 23% 優於市場預期，但月活躍用戶（MAU）卻低於公司先前預估，影響股價下跌 5.74% 至每股 223.32 美元。

Spotify 第二季營收報 23.31 億歐元（約 27.52 億美元），每股虧損 0.22 美元，優於分析師預估每股虧損 0.44 美元，月活躍用戶成長 22% 至 3.65 億人，略低於先前公司預估的 3.66 億至 3.73 億人的範圍，也低於今年第一季的 24% 與前年同期的 29% 成長。

Spotify 表示，疫情導致上季業績成長放緩，在某些疫情嚴重地區甚至停止行銷活動，此外第三方營運的註冊程式也出現問題，干擾營運表現。花旗分析師 Jason Bazinet 指出，Spotify 對第三季與第四季的財測低於分析師預估。

該公司預估第三季 MAU 將介在 3.77 億至 3.82 億人之間，低於 3.91 億的預估，第四季 MAU 將介在 4.01 億至 4.07 億人之間，也低於分析師預估的 4.15 億人。

Duolingo 上演蜜月行情 掛牌首日漲 36.28%

語言學習應用程式 Duolingo(DUOL-US) 周三掛牌首日飆漲 36.28% 至每股 139.01 美元，高於 IPO 價格 102 美元。

Duolingo 以 85 至 95 美元區間目標價高端 102 美元發行 370 萬股，據 PitchBook 數據，該公司 IPO 募得 5.21 億美元，隱含估值為 37 億美元，高於去年未上市時的估值 24 億美元。

該公司表示，每月活躍用戶達 4,000 萬人，應用程式下載次數達 5 億次。2020 年有 51% 的營收來自蘋果的 App Store、19% 來自 Google 的 Play Store。