〈房產〉資金強推升 臨高架道路豪宅也創高價 每坪衝破200萬元

近期實價揭露臨市民大道的豪宅「潤泰敦峰」移轉 3 戶，平均成交均價站穩 200 萬元大關，臨高架橋成交均價破 200 萬元還有「仁愛帝寶」及「ONE PARK 元利信義聯勤」，成交均價分別為 271 萬元及 246.6 萬元，也打破豪宅臨高架路難寫天價的魔咒。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，台北市寸土寸金、土地整合不易，雖然高架橋的有噪音、落塵與風水問題是一大抗性，不過豪宅依舊能以設計降低干擾，讓房價維持不墜。

統計台北市臨高架橋的豪宅，平均成交價最高為仁愛帝寶 271 萬元，ONE PARK 元利信義聯勤均價第二高，每坪 246.6 萬元，均價排名第三為潤泰敦峰 202.5 萬元，前三名平均成交價都在每坪 200 萬元以上，第四高價是敦南樞苑 150.3 萬元，第五名則是明日博 121.3 萬。此外，實價登錄最高成交單價為 ONE PARK 元利信義聯勤的 299.0 萬，歷史第二高單價為仁愛帝寶 298.2 萬，目前最高單價紀錄都在建國高架橋旁。

郎美囡分析，建國南北高架貫穿台北市核心，仁愛帝寶位於台北市傳統豪宅地段，僅東側近高架橋，且社區尚有建國南路一段多線道阻隔，干擾相對小，而 ONE PARK 隔著建國高架橋和大安森林公園相望，黃金地段與無敵景觀讓該案在預售時就勇奪實價成交單價第一。至於臨高架豪宅排名第五的明日博，中低樓層單價百萬出頭，高 CP 值也讓高資產買方趨之若鶩。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，台北市新舊豪宅市場競爭持續白熱化，建案間不僅比拚地段、建材、景觀等硬實力，還要比管理等軟服務，雖有高低樓層價差，甚至旁邊有高架橋等設施，在資金行情下依舊能寫下天價。