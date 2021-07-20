〈房產〉疫情干擾漸降 房仲：仍有15%民眾要打疫苗後才重新看屋

房仲業者調查顯示，5 月疫情最嚴峻時，網買人氣大幅衰退近 6 成，不過隨確診人數逐漸回穩後，房市買氣回溫，目前網買留言數量已經逐漸回溫到 4 月疫情前水準，信義房屋認為，確診人數降低、解除三級管制與疫苗施打後，將是房市人氣復甦的重要三階段，但仍有 15% 的人，選擇施打疫苗後才會重新看屋

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，以網路買氣復甦的狀況來看，雙北市以外的區域復甦腳步最快，雙北市則相對較慢，統計目前整體市場買氣逐漸已經逐漸回到疫情前的水準，不過因為三級管制剛開始微解封，社區對於人員進出管制仍未回到先前的水準，成交量雖然逐步增溫，但尚未回到疫情前的高峰水準。

至於何時市場交易才會恢復正常，信義房屋針對網路客戶進行問卷調查，疫情期間約有 38% 受訪者，不受疫情影響持續看屋，而疫情之下有 7% 受訪者選擇確診人數降低後，會重新看屋，22% 選擇三級管制解除後回流，僅約 15% 選擇疫苗施打後才重新看屋，由調查資料可明顯發現，大概在三級管制解除之後，多數買方就會重回市場。

曾敬德表示，上半年在疫情發酵之前，六都的買賣移轉棟數創下近 8 年以來的同期新高，反映今年上半年市場買氣，是近 8 年來同期最好的一年，若非疫情突然爆發讓房市瞬間降溫，買氣還可望延續至下半年，不過疫情升級到三級管制以來，也已經有兩個月的時間，當前自用需求並未消失，待管制措施較為鬆綁，遞延買盤又會重新回到市場上。

目前疫情管制期間，許多大樓社區仍有相關管制措施，買方多在網路上先行看屋，再找合適的機會到實地賞屋，而一些沒有管理組織的華廈與公寓產品，相對買方看屋比較方便，也是近期成交較為穩定的產品。