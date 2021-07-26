〈房產〉6月房貸餘額年增率突破10% 寫15年來新高

台灣央行今 (26) 日公布 6 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 8 兆 4068 億元、2 兆 6209 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率擴大至 10.42%，較上月續增 0.43 個百分點，增幅創 2006 年 8 月以來新高，不過，土建融餘額年增 16.68%，較上月下滑 0.22 個百分點，已呈現連 5 月下滑。

央行說明，6 月部分地區仍有交屋潮，加上房地合一 2.0 將上路出現一波換手潮，使購屋貸款仍較上月續增，五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做房貸 667.18 億元，月增 7.59 億元，創今年來單月高點。

據統計，六都 6 月買賣移轉量合計達 25027 棟，月增 1.1%，年增 26.2%，創今年單月新高，並創 9 年來同期高。

房仲業者指出，6 月的買賣移轉棟數反映的是 5 月市況，除了有部分新建案交屋潮外，房地合一 2.0 上路前的節稅潮也是原因之一。

不過，房仲業者提醒，即便疫情警戒將降為二級，在疫苗施打尚未普及前，部分民眾對外出看屋仍會有所顧忌，尤其 7、8 月本為房市淡季，預期第三季房市欲熱不易。

至於土建融年增率持續下滑，台灣經濟研究院則認為，建材成本續漲壓力沉重，廠商恐僅能擇案施工來維繫合理的工程利潤，營造業對未來半年景氣已表態持平看待。