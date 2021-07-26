無薪假大浪來襲 全台近4.5萬人實施 住宿餐飲業最慘

受國內發布疫情三級警戒影響，全台減班休息 (無薪假) 人數再度飆升，根據勞動部統計，本期高達 3679 家、44973 人實施，較上周激增 12993 人，家數創下歷史新高，住宿及餐飲業仍是海嘯第一排，多達 2.1 萬人，占比近半，實施家數也突破千家。

截至 25 日，全台無薪假實施人數高達 44973 人，其中，住宿及餐飲業 1004 家、21240 人，單周劇增 6426 人，為此波本土疫情受災最嚴重的產業。

批發及零售業無薪假 919 家、7328 人，人數為各產業次高，單周增加 2014 人；運輸及倉儲業 141 家、3331 人，單周增加 815 人；以旅行社為主的支援服務業 489 家、3011 人，單周增加 707 人。

全國實施三級警戒超過 2 個月，民眾在家防疫不出門，醫美、牙齒矯正等醫療保健及社會工作服務業營運也受到影響，無薪假攀升至 273 家、2423 人，單周增加 635 人。

以地區別來看，以服務業為主的台北市，無薪假一口氣翻倍破萬人，達 10670 人，為各縣市之冠，其次為新北市 7235 人，台中市、桃園市分別為 5187、4777 人。

指揮中心已經宣布自 7/27 起全國降至二級警戒，許多行業恢復營業，但雙北有地區特殊性，且仍有零星本土病例，因此，兩地市政府依舊禁止餐飲業開放內用，無薪假短期難以改善。