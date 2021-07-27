疫苗預約平台重新開放登記 高端納選項 20歲以上可勾選

疫情指揮中心今 (27) 日宣布，AZ 疫苗約 58.2 萬劑，下午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，將直接送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。「COVID-19 疫苗施打意願登記與預約系統」下午 2 點起重新開放 18 歲 (含) 以上登記，此次新增接種高端疫苗 (6547-TW) 選項，供 20 歲以上民眾選擇。

疫苗施打意願登記與預約系統第四輪預計自 30 日起開打，至 8 月 6 日，38 歲以上的民眾今天上午開放預約，指揮官陳時中表示，即便沒有收到 1922 簡訊通知，符合資格者都可以預約。

此外，今天下午平台也重新開放讓 18 歲 (含) 以上的國人意願登記，除了新增高端疫苗供 20 歲以上民眾選擇外，民眾可再調整有意願接種的疫苗，但會優先處理於 7 月 19 日 12 點前已意願登記者，再接續處理。

指揮中心指出，新一批 AZ 疫苗 58.2 萬劑下午到貨，台灣去年 10 月底與 AstraZeneca 公司簽署 1000 萬劑 COVID-19 疫苗供應合約，先前已到貨 3 月 3 日 11.7 萬劑、7 月 7 日 62.6 萬劑、7 月 15 日 56 萬劑，本次提供第四批疫苗，截至目前總計約 188.5 萬劑到貨。本批效期至 11 月 30 日。