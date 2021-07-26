中國嚴打地方隱性債務 切斷不法金流

周一 (26 日) 陸媒報導指出，根據消息人士透露指出，為了解決中國地方政府隱性債務問題，金融體系正積極行動。消息指出目前已有多家銀行、保險機構正加速安裝設備，與中國財政部融資平台公司債務及中長期支出事項監測平台連線測試。

已有金融業透露指出，目前市場上出現不少因融資方存有隱性債務而暫停放款，即便之前已取得核准，資金已到位的項目資金都被回收。而如果保人涉及隱性債務，相關項目也存在暫停放款風險。

數據顯示，截至 2020 年底，中國地方政府債務餘額為人民幣 25.66 兆元，控制在全國人大核准的限額人民幣 28.81 兆元內，加上納入預算管理的中央政府債務餘額人民幣 20.89 兆元，中國政府債務餘額為人民幣 46.55 兆元，佔 GDP 的比重為 45.8%，低於國際普遍認同的 60% 警戒線。

但中國地方政府的隱性債務主要是以各種融資平台作為載體，透過各種形式舉債。這部分債務多數沒有納入政府債務限額管理，且其舉債行為並沒有受到規範，當中不乏違規貸款的情況。

(圖片: AFP)

中國地方政府的隱性債務規模有多大，目前尚無精確統計。根據中誠信國際研究院的數據顯示，截至 2020 年底，中國現存的城投債共計 11555 檔，債券餘額達人民幣 9.15 兆元。從債券期限看，以 3～7 年期為主，現存城投債餘額繼續創歷史新高。

中國財政部部長劉昆近期指出，要落實地方政府不得以任何形式增加隱性債務的要求。要強化與金融系統配合，對中國隱性債務實行穿透式監管，防範風險累積形成系統性風險。