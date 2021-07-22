〈陸港盤後〉恒大家族、科技股領漲 港股脫擺連三黑

周四 (22 日)A 股三大指數開高，不過近期漲幅較大的創業板指在開盤後迅速下滑，至於上證則是在權值類股走強的帶動下保持強勢震盪格局。河南暴雨引發水災的問題持續受到市場關注，野村指出，鄭州是中國交通樞紐，河南省是糧食、原物料和 iPhone 的主要產地，預計這次天災和洪水短期內對商業活動和通膨會有實質性的影響。

創業板指下滑主要是受到大股東開始拋售生技類股的影響，相關個股一一重挫，導致創業板指震盪下滑，不過在尾盤時段跌幅有所縮減。

今日滬深兩日成交金額突破人民幣 1.3 兆元，日增 8%，創下去年 8 月 3 日以來新高。

港股方面，美股連續兩日走揚，市場信心恢復，再加上恒大集團宣布與銀行達成合解，在利多消息刺激下，恒指開高走高後，一路保持在高檔震盪。恒大家族在連續三日的重挫後，今天出現大幅度的反彈，恒大 (3333-HK) 飆升 7.9%、恒大物業(6666-HK) 勁揚 3.7%、恒大汽車 (708-HK) 強彈 20.3%、恒騰 (136-HK) 跳漲 8.9%。

美元走貶，資金再度回流新興市場追逐風險，近期表現低迷的科技類股呈現大漲，華虹半導體 (1347-HK) 大漲 6.5%、中芯 (981-HK) 勁揚 5.7%、美團 (3690-HK) 跳漲 3.6%、阿里巴巴 (9988-HK) 上漲 3.2%。

截至收盤，上證綜指小漲 0.34%，報 3574.73 點；科創 50 指數上漲 1.05%，報 1582.11 點；深證成指小漲 0.33%，報 15262.19 點；創業板指下滑 0.44%，報 3544.44 點。

恒生指數上漲 1.83%，報 27723.84 點、恒生科技指數上漲 2.22%，報 7490.13 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 59.26 億元，其中滬股通買超人民幣 15.97 億元，深股通買超人民幣 43.29 億元。

法人觀點

東北證券認為，目前 A 股市場仍持續類股輪動格局，每日主流焦點大多不同。上證尚未脫離 3400 點～3600 點震盪的格局，可適度增加價值型產業，及適度提升對漲幅落後個股的投資比重，可多留意價值股和績優中小型個股輪動的節奏。