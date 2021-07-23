小摩：能源股「極度脫節」30年罕見 有望引爆軋空行情

摩根大通 (JPMorgan) 在本周一份報告中，調高了標準普爾 500 指數的目標點位至 4400-4600，並特別點出能源股有望走高，因為能源股與油價走勢間，出現 30 年罕見的脫節。

摩根大通的首席股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 在報告中，看好非必需消費品（零售、旅遊和休閒）、半成品和銀行等所有領域，但點出有一個行業，最可能在短期內大漲，就是能源股。

Dubravko 指出，有兩個原因可能帶來能源股的繁榮。首先，其一，大型能源股目前價格下的自由現金流收益率 (FCF yield) 為 10%，而 2022 年布蘭特原油 70 美元 / 桶價格下的 FCF/EV(自由現金 / 企業價值)收益率超過 8%，槓桿小於 1 倍。

(圖表取自 Zero Hedge)

與最近的歷史相比，這是非常便宜的數據，表明市場正在以油價不久後會暴跌的預期，來進行交易。從反面角度解讀，則意味能源股有望走高。

其次，也是最重要的原因，Dubrakvo 聲稱能源產業有更大的可能性，出現急劇的軋空行情並走高，因為目前能源股與石油基本面嚴重脫節，這在 30 多年裡也十分罕見。

(圖表取自 Zero Hedge)

由圖表走勢，他估計，能源股需要從這裡上漲約 40% ，才能趕上石油的走勢。