小摩：估值已更加合理 現在是買入亞股的良機

一位摩根大通 (JPMorgan) 策略師周三 (14 日) 表示，現在可能是買入亞洲股票的最佳時機。

摩根大通亞洲股票策略師 Mixo Das 表示，美國市場一直在創歷史新高，而歐洲和日本也已接近歷史高位。相較之下，亞股還沒有出現同樣的趨勢。

他表示，亞股自 2 月份的高點以來已經跌了不少，投資者的亞股持倉也偏低，讓估值降到更合理的水準。由於亞洲的總體經濟已回復穩定，股市有望大幅上漲。

Das 認為，亞洲企業第 2 季的獲利可能年增 60% 至 70%，符合多數分析師預期。

當前人們對亞洲經濟的疑慮，主要在於疫情。相較於英美等國家，亞洲在疫苗接種進度落後下，南韓、印尼及馬來西亞等地區，都還在為疫情奮戰。

但 Das 表示，投資人已經習慣亞洲的情況，以印度為例，儘管早前出現災難性的感染潮，但並未對股市造成衝擊，因為其長期基本面仍保持不變。

不過，Das 也補充，原本可能因經濟復甦受益的類股，如食宿、休閒和旅遊行業的股票，可能還是會因疫情嚴重而受到壓抑。

他表示，對利率變化敏感的股票，例如銀行股，會是更好的選擇。

對於中國科技股，Das 指出，儘管其增長速度可能會因北京更嚴格的監管審查而放緩，但是由長期投資的觀點，科技股仍值得買入，因為具有良好的增長前景。