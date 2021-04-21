金融、能源股助益 挪威主權基金Q1報酬率4% 獲利約457億美元

股市的優異表現，特別是金融和能源板塊，幫助抵銷債券投資虧損，在第 1 季為全球規模最大、資產超 1.3 兆美元的挪威主權財富基金創造約 457 億美元收益，報酬率達 4%。

截至 3 月底，挪威主權財富基金資產總價值為 1.32 兆美元。作為今年表現最亮眼的 G10 貨幣，挪威克朗升值導致 Q1 資產總值減少了 1780 億克朗，另外，挪威政府也在本季撤資 830 億克朗。

基金本季表現較挪威財政部所設定的基準高出 24 個基點。其中，股票投資報酬增長 6.6％，固定收益下滑 3.2％，非上市房產收益則為 1.4％。

挪威主權財富基金副執行長 Trond Grande 於聲明中解釋，股市漲幅在主要由金融和能源板塊所帶動，考慮到經濟增長前景樂觀，該基金還希望更加仰賴美國股票。

近年全球 ESG 趨勢逐漸成形，執行長 Nicolai Tangen 也表達對永續投資的熱切關注，稱該基金已根據環境、社會和公司治理的相關風險加大撤資力道。該基金年初才剛納入可再生能源基礎設施相關資產。

該基金 2020 年全年報酬率為 10.9%，約達 1230 億美元，寫逾 20 年次高紀錄。但 Tangen 警告，這樣的報酬率將難以複製，且資產價格無法持續受惠於極端的刺激措施。