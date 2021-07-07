OPEC+協議陷僵局 小摩：持續看漲能源股 歐洲市場尤其看俏

隨著 OPEC + 談判陷入僵局，Brent 原油價格已叩關每桶 76 美元，能源股可能會成為投資者焦點，摩根大通分析師持續看漲能源股，但歐洲市場的獲利動能可能最強大。

由 Christyan F. Malek 領導的分析師團隊週二公布的報告指出，「本季將進一步證明歐盟石油的自由現金流 (FCF) 拐點的概念，因為在 Brent 原油每桶 60 美元以上的水準下，持續的資本紀律讓現金槓桿展現出價格 / 需求復甦和持續 10% 以上的 FCF 收益率。」

基本上，他們認為該基本面證明他們對股票的押注是合理的。他們的歐洲定量分析顯示，能源產業過去 3 個月的 EPS 修正值共識有「強勁改善」，現在提供了市場上最好的遠期收益動力。

分析師表示，「由於第二季形勢良好且油價上漲，我們預期半年業績將成為進一步可能修正的催化劑。」這是基於 Brent 原油今明兩年每桶 70 美元，以及 2023 年每桶 65 美元 (自先前估計的 60 美元上升) 的假設。

摩根大通的能源股建議包括，看漲荷蘭皇家殼牌，同時與放空 TotalEnergies 配對。殼牌是第二季業績的首選，但分析師根本上仍加碼這兩家。他們喜歡殼牌利用回收溢價自由現金流的能力，而 Total 提供涵蓋所有基礎的高品質投資組合、同業一流的轉型策略，以及接近 7% 的收益率。

英國石油 (BP-US) 是摩根大通另一個選擇，一樣擁有「加碼」評級。摩根大通繼續看多進入下半年，係因「宏觀經濟有更高的空間，讓下半年現金流的表現可以超越先前財測，並明顯轉為加速執行庫藏股，凸顯其溢價收益率。」

摩根大通分析師也建議看多但減持 ENI，另外做空中性評級的 Galp。「這兩家都提供了強大的投資組合，以應對油價上漲。」他們也建議加碼 OMV，以及對中性評級的 Neste 技術性看多。

至於 OPEC 僵局，Malek 與其團隊表示，沙烏地阿拉伯最終仍會如願以償，「但有可能出現油價大幅上漲的尾部風險。」他們的基本情況是，沙國和 UAE 都希望油價大幅上漲，但可能需要 6 週左右的時間。