〈財報前瞻〉企業IT日增 華爾街喊買微軟、調升目標價 激勵股價刷52週新高

隨著企業 IT 支出加速增長的跡象越來越多，在微軟 (MSFT-US) 下週二公布會計年度第四季財報之前，華爾街分析師上調對微軟的預期。

這股看漲情緒激勵股價週四上漲 1.68% 至 286.14 美元，刷新 52 週高點，且盤後續揚。今年迄今微軟上漲近 29%，使市值提升到 2.1 兆美元，僅落後市值 2.5 兆美元的蘋果 (AAPL-US)。

微軟 Q4 華爾街共識

營收：441 億美元

EPS：1.90 美元

微軟針對其 3 個部門都提供了財測，若以財測上線估算，微軟自身對第四季的營收預期為 445 億美元。

微軟對 Q4 的預期

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。

營收估計 138 億至 140.5 億美元

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和 Enterprise Services

營收估計 162 億至 164.5 億美元

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門是微軟最大業務單位，包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。

營收估計 136 億至 140 億美元。

針對 9 月季度，華爾街預期共識為營收 425 億美元，EPS 1.95 美元。

華爾街軟體分析師一直忙於調查微軟的合作夥伴和經銷商以尋找本季度的線索，且他們都找到看漲的理由。

花旗分析師 Tyler Radke 在對 IT 經銷商進行調查後，週四重申其對微軟股票的「買進」評級，且目標價自 310 美元躍升至 378 美元，為華爾街高位。

他的目標價隱含上漲空間約 35%，Radke 預期，在 IT 預算恢復、Azure 重新加速以及個人電腦銷售持續強勁的推動下，微軟第四財季應可強勁收穫。他寫道，微軟仍然是他大型軟體股的首選，擁有多重槓桿可取得「兩位數成長」。

美銀證券分析師 Brad Sills 在經過一連串「渠道檢查」後，也重申微軟股票「買進」評級，同時將目標價自 305 美元上調至 325 美元。

Sills 認為，在 Azure 和 Office 365 需求強勁的推動下，微軟營收應可高於共識預期 2% 至 3%，且 Azure 經歷前一季 59% 成長率後，可持續以超過 50% 的速度成長。 (她指出，微軟去年同期的成長年率 47%，對比的門檻較低。)

KeyBanc 分析師 Michael Turits 維持對微軟的「加碼」，同時將目標價從 305 美元上調至 330 美元。

Turits 的呼籲是基於經銷商調查結果，經銷商普遍樂觀看待 6 月季度 IT 支出。他表示，受訪者目前預期今年 IT 預算增加 5.6%，較第一季調查結果的 4.6% 上升。