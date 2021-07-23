暢銷書作者：美國正走向破產 保護財富方式是投資黃金

BHZ Capital 的管理合夥人 Yaron Brook 周四 (22 日) 表示，美國正走向破產和經濟衰退，保護財富的最佳方式是投資黃金。

Yaron Brook 是多本暢銷書作者，其中包括《自由市場革命：終結大政府之路》。他表示，美國政府具有「破壞性」，應對美國陷入的經濟困境負責。

他說：「我們看到政府系統地走向破產。誰來償還這筆債？」

Brook 強調，現在政府的債務已經幾乎不可能還清。債務水準已經接近第二次世界大戰時，但是在二戰結束後，美國有盈餘，所以償還了所有債務。今天沒有人會有盈餘，從政治上講，還清債務是不可能的。

他認為，高債務和政府政策 (包括財政和貨幣政策) 更直接的後果，是高通膨但無經濟成長，或是停滯性通膨。

Brook 表示，惡性通膨不太可能發生，因為政府已知道如何避免，但卻可能面臨一段很長時間的經濟停滯。

Brook 指出，美國經濟有大量的錯誤投資，資金流向了錯誤的地方。而要解決此一問題，方案是減少政府干預，如廢除聯準會。

他表示，對投資人來說，這種情景下要避免的資產是股票和長期債券等風險資產。「你想要像黃金這樣的東西，因為黃金實際上保持其價值。它既是一種投資，也是一種價值儲存。」