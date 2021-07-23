〈貴金屬盤後〉ECB採鴿派 美請領失業救濟人數增 黃金溫和收高

週四 (22 日) 交易，黃金期貨價格溫和收高，在數據顯示美國初次請領失業救濟人數意外上升後，保持相較狹窄的交易區間，同時投資者權衡歐洲央行 (ECB) 最新宣布的貨幣政策。

Kinesis 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 表示，在 ECB 會議和美國經濟數據公布後，黃金持續「幾乎無波動的表現」。

他表示，以技術面而言，黃金價格過去幾日交易區間接近 1790 美元至 1820 美元的「低端」，但現在鎖在更狹窄的區間，在 1795 美元至 1805 美元之間。

De Casa 表示，仍將當前階段視為「盤整」，「倘若美元放緩，未來幾日很有可能出現新反彈。」

「由於每次金價下滑，買盤似乎都準備好支撐價格，因此黃金的低波動可被視為一個支撐信號。」他說。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 2 美元或 0.1%，收每盎司 1805.40 美元。

週三 8 月黃金期貨創最活躍契約自 7 月 8 日以來最低收盤價。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 0.5% 或 13 美分，收每盎司近 25.38 美元。

週四稍早，美國公債殖利率繼續自 5 個月低點反彈，而 ECB 在先前採用新通膨目標後調整利率指引，採用鴿派立場，激勵美元走強。但隨後，在數據顯示上週初次請領失業救濟人數躍升 51000 人至 419000 人後，美元回吐漲幅，美國公債殖利率走低，局勢轉為有利黃金。

10 年期公債殖利率下降 3.4 個基點，達 1.247%，自稍早 1.30% 以上的交易水準下降。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，黃金確實因為失業救濟數據而走漲，但並未拉回到正面領域，係因市場認為 Fed 到年底之前對調整貨幣政策束手無策。

「市場不相信短期內任何關於減少購債的暗示或談話要點，數據對此點也無支撐力，因為雙重任務（就業和價格穩定）的其中一方如此疲軟。」Wright 說。

她表示，雖然黃金最近引起了一些關注，但仍停留在 1750 美元至 1850 美元的交易區間，「係因即使經過上週和週一的幾天拋售，流入股市的資金也沒有消退。這阻止了黃金的突破，因為投資者認為股市比避險資產更具吸引力。」

其他金屬商品交易