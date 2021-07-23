彭博：滴滴風暴還沒完 中國正權衡罰款、退市等新處罰措施

《彭博社》報導，中國全面加強資訊安全之際，對滴滴 (DIDI-US) 掀起的整治風暴仍在持續。據知情人士透露，中國官方正在考慮給予滴滴最嚴厲的、且是史無前例的處罰措施。

知情人士表示，中國官方認為滴滴無視政府推遲或改地上市的建議，6 月底徑自赴美上市的行為，是對官方權威的挑戰。

根據中國網信辦上週五 (16 日) 發布的公告，中國網信辦、國安部等七部門已於 7 月 16 日進駐滴滴，並對滴滴展開網路安全審查。

知情人士稱，中國監管當局正在衡量一系列的懲罰措施，包括罰款、暫停某些業務、國有資本介入等等；除此之外，亦有可能迫使滴滴從美國下市，但這個方案如何實現尚不清楚。

上述討論仍在初步階段，最終結果尚不能確定，知情人士表示，中國對滴滴做出的處罰措施可能會比阿里巴巴 182 億元人民幣罰款更加嚴厲。

Claremont McKenna College 政府學教授裴敏欣表示，難以猜測會是什麼處罰措施，但肯定會很嚴厲。

中國網信辦、證監會、工信部和滴滴沒有立即回覆彭博尋求置評的請求，且知情人士不願具名，因資訊未公開。

滴滴於 6 月底在美國掛牌上市，募集資金 44 億美元，是僅次於阿里巴巴的第二大中概股 IPO。IPO 使得滴滴聯合創始人程維成為了億萬富豪，也給長期以來的投資者軟銀集團、老虎環球基金和淡馬錫帶來了回報。

然而僅數日後，中國網信辦就宣布了對其啟動調查，並通知應用商店下架其 App，週三 (21 日) 滴滴股票收報每股 11.5 美元，較發行價已經下跌 18%。

知情人士稱，中國監管部門大體上支持滴滴進行 IPO，但也至少從 4 月份起就表達了對滴滴赴美上市，可能造成潛在的資訊安全具有暴露風險的擔憂。

其中一位知情人士提到，中國政府擔憂的例子之一是，滴滴曾經公佈過政府機關工作人員的打車路線等統計數據，但目前並不清楚中國政府是否向滴滴提及了這一具體問題。

上述人士稱，中國監管部門敦促滴滴在赴美上市之前，需要首先解決這一問題，或者可以選擇轉道中國大陸或香港上市，知情人士表示，雖然中國監管當局並沒有明確提出禁止滴滴在美上市，但確信滴滴已經明白政府的用意。

一位參加會議的人士被問及滴滴，為何沒有按照中國監管層的建議行動時，該位人士提到一句諺語：裝睡的人叫不醒。

知情人士表示，因為滴滴的 IPO，中國網信辦內部也遭到高階官員的質問，質疑網信辦為何沒有阻止滴滴赴美上市。

知情人士稱，一些監管部門的官員私底下表示，他們認為滴滴可能是急於想在中國推出新的網路安全法之前完成上市，該法律可能會不利其估值，而滴滴上市僅幾天後，中國就公佈了新規，要求幾乎所有有意在海外上市的企業都必須先行接受網信辦的網路安全審查。

以去年螞蟻集團 IPO 在最後階段被叫停的例子看，中國明顯加強了針對中國大型網路巨頭的監管，去年的北京的中央經濟工作會議和今年的政府工作報告也都表示，將要「強化反托拉斯和防止資本無序擴張」。

諮詢公司 Plenum 分析師 Feng Chucheng 表示，中國政府希望網路行業明白，網路安全和資訊安全是政府的優先事項，如果網路安全和資訊安全面臨風險，那麼個別公司的利潤可以犧牲。

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