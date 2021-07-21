〈財報〉嬌生Q2財報優、上調全年財測 估全年疫苗銷售達25億美元

嬌生 (Johnson&Johnson) 週三 (21 日) 盤前公布 2021 年第 2 季財報，隨著疫苗銷售繼續增長，對醫療設備、消費性產品的需求回溫，幫助嬌生擊敗銷售額與獲利預期，同時宣布上調全年財測，預期今年全球疫苗銷售額將達 25 億美元。

財報發布後，嬌生 (JNJ-US) 週三美股盤前漲近 1%，暫報 170 美元。

嬌生美股盤前股價 (圖：Google)

Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

銷售額：233.1 億美元，年增 27.1%，Refinitiv 彙整的平均預期為 222.1 億美元

淨利：62.8 億美元，年增 73.1%

稀釋後 EPS：2.35 美元，年增 72.8%

Q2 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

淨利：66.3 億美元，年增 49%

稀釋後 EPS：2.48 美元，年增 48.5%，Refinitiv 彙整的平均預期為 2.27 美元

按部門來看，受惠於喜達諾 (Stelara)、多發性骨髓瘤藥物 Darzalex 以及乾癬藥物特諾雅 (Tremfya) 的銷售表現，製藥業務營收報 126 億美元營收，年增 17.2%。

新冠疫苗也為製藥業務貢獻 1.65 億美元收入，高於今年第 1 季的 1 億美元。疾病管制與預防中心數據顯示，在全美約 1.62 億的完全接種人口中，約 1300 萬人接種的是嬌生的單劑新冠疫苗。

另外，消費性產業業務營收報 37.4 億美元，年增 13.3%，該業務負責露得清 (Neutrogena) 洗面乳、李施德霖 (Listerine) 漱口水等產品。

醫療設備業務營收報億 69.8 美元，年增 62.7%，隨著市場自疫情復甦，日常治療、檢查與手術等醫療服務運作逐漸回歸正常。

2021 全年財測：

銷售額：938-946 億美元，先前預期為 906-916 億美元

Non-GAAP 稀釋後 EPS：9.60-9.70 美元，先前預期為 9.42-9.57 美元

外媒報導指出，雖然嬌生預期 2021 年全球疫苗銷售額將達 25 億美元，但仍遠低於輝瑞的 260 億美元，以及 Moderna 的 192 億美元。