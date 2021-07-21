〈美股早盤〉企業財報表現優 道瓊續彈百點 可口可樂漲逾2%

優異的企業財報表現，燃起市場對於企業體質穩健的樂觀情緒，美股週三 (21 日) 繼續反彈。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.5％，那斯達克綜合指數小漲近 0.3％，標普 500 指數漲 0.5％，費半漲逾 1%。受財報表現激勵，可口可樂開盤漲逾 2%

華爾街週二 (20 日) 自連續多日跌勢中反彈，最終大幅收高，強勁的企業財報幫助推動風險情緒反彈。

嬌生 (JNJ-US)、可口可樂 (KO-US)、和 Verizon(VZ-US) 開盤均走揚，三家公司稍早均公布優於預期的的財報，且全數上調全年展望。

Netflix(NFLX-US) 開盤跌 1.5％，該公司週一 (20 日) 盤後公布 Q2 訂戶數優於預期，但獲利表現不佳。Netflix 還稱正在考慮將業務觸角延伸至手機遊戲。

對於 Delta 變種病毒擴散的擔憂，本周一度使 10 年期美債殖利率跌至 5 個月低點。截稿前，殖利率回升至 1.270％，但漲勢是否延續仍有待觀察，美元指數則連續 5 天上漲。

為推進基建案進展，美國參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示週三將針對基建法案舉行程序性投票，然而因兩黨小組仍未就法案資金達成共識，共和黨談判代表波特曼 (Rob Portman) 表示，共和黨將投下反對票，以便繼續就法案資金來源等主要議題進行辯論。

截至台北時間週三 (21 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 186.262 點或 0.54%，暫報 34698.25 點

那斯達克綜合指數上漲 41.31 點或 0.28%，暫報 14540.19 點

標普 500 指數上漲 19.71 點或 0.46%，暫報 4342.77 點

費半上漲 39.13 點或 1.23%，暫報 3230.08 點

台積電 ADR 上漲 0.62% 至每股 117.12 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.270%

紐約輕原油上漲 2.11% 至每桶 68.62 美元

布蘭特原油上漲 1.99% 至每桶 70.73 美元

黃金下跌 0.67% 至每盎司 1799.30 美元

美元指數上漲 0.10% 至 93.075 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤上漲 0.61％，至 169.48 美元。

嬌生週三盤前公布 2021 年 Q2 財報，嬌生 Q2 醫療設備與消費性產品需求強勁，疫苗銷售也優於上季表現，Q2 營收獲利均優於預期，強勁需求支撐下，嬌生宣布上調全年財測。

可口可樂 (KO-US) 早盤上漲 2.63％，至 57.30 美元。

體育館、電影院以及咖啡廳重新開放，帶動銷售額重回 2019 年水平，可口可樂週三公布 2021 年 Q2 淨銷售額年增 42%，至 101.3 億美元，調整後 EPS 報 68 美分，均優於預期，並宣布上調全年展望。

Verizon(VZ-US) 早盤上漲 1.49％，至 56.41 美元。

Verizon 週二盤前公布 2021 年 Q2 營收年增 10.9%，至 338 億美元，調整後 EPS 報 1.37 億美元，均優預期。展望全年，Verizon 上調無線服務營收預期，但因計劃出售 Verizon Media 業務，該公司取消先前的提供的服務與其他營收預期。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

凱投宏觀 (Capital Economics) 資深經濟學家 Jonas Goltermann 認為，市場前景依舊不錯，但過去 1 個月來的股市表現並不平穩，可能需要一點時間才能恢復平靜。他預計美債殖利率將升至 3 月時的高點，資金將重回受惠於經濟重啟的相關類股，但不會像年初那樣活躍。

高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 股票共同主管 Katie Koch 表示，近期的修正是健康的，為的是在成長股和價值股之間取得更好的平衡。長期來看，該公司對股市抱持積極態度，依舊鼓勵客戶增持風險性資產。

Legal & General Investment Management 通膨和利率主管 Christopher Jeffery 稱道，因 Delta 變種病毒無所不在，投資人將抱持謹慎態度，但他仍對股市前景持樂觀看法，鑑於財報季開局強勁，他認為股市將難以出現結構性的負面走勢。