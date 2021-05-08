世衛批准中國新冠疫苗的緊急授權

世衛組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週五 (7 日) 宣布，將中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新冠疫苗列入緊急使用清單。

譚德塞稱，中國國藥 (Sinopharm) 疫苗是世衛認可安全性、有效、高品質的第六種疫苗。世衛先前批准使用輝瑞、阿斯特捷利康、嬌生和 Moderna 生產的疫苗。

譚德塞宣布，WHO 批准中國新冠疫苗的緊急授權 (圖片：AFP)

譚德塞喊話：「解決疫苗危機需要我們全力以赴。疫苗仍然是至關重要的工具。但是目前，如果各國沒有持續和針對地應用有效的防疫措施，疫苗的數量和分發就不足以終結疫情。」

疫苗需求飆升的背景下，預計世衛很快將批准中國科興控股生物技術有限公司 (Sinovac Biotech) 的新冠疫苗。

亞洲、非洲和拉丁美洲的發展中國家將能透過 2019 冠狀病毒病疫苗實施計劃 (Covax) 取得該疫苗。

拜登政府週三 (5 日) 支持豁免新冠肺炎疫苗專利，幫助增加全球供給，爾後法國表態支持，世衛亦敦促七國集團 (G7) 響應支持疫苗專利豁免。

譚德塞稱：「富國和窮國之間疫苗分配不均，無助於終止冠狀病毒大流行，對於 G7，我們需要的最重要和最直接的支持是疫苗和疫苗公平性。」

印度是僅次於中國和歐盟的世界第三大供應國，隨著印度疫情野火燎原，使疫苗供應枯竭，全球各國正越來越轉向依賴中國生產疫苗。

香港城市大學副教授、參與編纂多部全球衛生和外交政策文獻的唐寧思 (Nicholas Thomas) 認為：「從中期來看，世衛對中國疫苗的批准將有助於增強中國在該地區的實力和威望。但是，中國疫苗的低保護效率意味著如果西方國家增加供應，中製疫苗的地位就會不穩。」

據報導，中國國藥疫苗保護力達 78.1%，中國科興 Sinovac 疫苗保護力達 51%，略低於嬌生疫苗保護力約 66%，遠低於阿斯特捷利康疫苗的 70-80%、輝瑞疫苗與 Moderna 疫苗有效性達 94%-95%。