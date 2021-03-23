全球新增確診連五周上升、東南亞增49% 世衛警告變種病毒肆虐 

世界衛生組織 (WHO) 警告，由於具高度傳染力的變種病毒持續擴散，全球多處新增確診病例正在上升，東南亞大增 49%，因菲律賓疫情急速增溫。美國超過半數地區過去七日平均確診病例上升至少 5%，德國則將延長實施封鎖，對抗歐洲第三波疫情。

世衛流行病學家 Maria Van Kerkhove 表示，過去一周全球新增確診人數增加 8%，是連續第五周上升。世衛劃分的六區中有四區增加，且每個區域都明顯有變種病毒造成影響。

東南亞過去一周新增病例躍升 49%，菲律賓增加 29%，變動最大。歐洲一周以來增加 12%，主因英國變種病毒蔓延到東歐等地。美國和非洲過去七天的整體確診人數稍微下降。

世衛並警告，全球病故人數連降六周之後再度增加，是令人憂心的跡象。世衛緊急計畫執行主任 Michael Ryan 警告，只靠疫苗防疫遠不足夠，雖然許多地方開始擺脫疫情限制，但任何解封的措施都應搭配嚴格的監測和疫苗接種等措施。

法、義重啟封鎖後，德國延長防疫措施

德國過去一個月確診病例幾乎增加一倍，知情人士透露，總理梅克爾和 16 個邦領袖周一同意將防疫封鎖政策延長實施到 4 月 18 日，全德國非必要商店繼續維持部分營運，旅館、餐廳、健身房和文化活動暫停舉行。

歐洲疫苗接種進度最近因為多個成員國暫停施打阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 疫苗而受阻，在歐洲藥品主管機關背書該 AZ 疫苗仍安全有效後，多國恢復施打作業，但變種病毒肆虐仍導致法國、義大利再度實施封鎖。

歐洲為了確保民眾有足夠疫苗使用，考慮禁止出口英國，歐盟領袖將在周四登場的高峰會中討論此議題。

美國半數地區新增確診例上升

約翰霍普金斯大學的統計也顯示，美國過去一周有 27 個州的新增確診人數上升，且升幅至少 5%。全美過去一周平均新增確診 54308 例，較前一周增加 1%。

根據美國疾病管制預防中心 (CDC)CDC 數據，全美約 8270 萬人已經接種至少一劑疫苗，超過 4490 萬人已經施打全劑量疫苗。

CDC 主任 Rochelle Walensky 警告不要輕易解除防疫封鎖，這會打亂至今取得的進展，「我們正站在疫情發展的十字路口。」