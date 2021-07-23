美國拋亞太數位貿易協議 引發重返CPTPP聯想

美國為了抗衡中國在亞太地區的影響力，據傳有意提出涵蓋印太經濟體的「數位貿易協議」，澳洲貿易部長周四 (22 日) 表示，此傳言可能顯示華府正跨步重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)。

彭博日前報導，拜登政府正在研議提案細節，可能把澳洲、加拿大、智利、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡等國納入。

澳洲貿易部長 Dan Tehan 周五受訪時，被問到是否可以解讀為美國重返 CPTPP 的前兆，他說：「亞太區域很多國家都希望事情會如此發展，但我們認為現在應該一步一步來。第一步是先實施跨黨派支持的印太數位貿易協議，接下來可以試試看第二步，也就是美國再次成為 TPP 成員。」

Tehan 透露，他和美國國會議員在亞太數位貿易協議方面舉行了「非常良好的會議」。

美國前總統川普在 2017 年退出 TPP(CPTPP 前身) 磋商，如今傳出美國正在研擬亞太數位貿易協議，被視為是拜登在亞太地區的經濟政策。

目前 CPTPP 的 11 個會員國表示，對申請者保持開放。中國則在幕後推動加入此協議。

澳中關係交惡之際，Tehan 正在尋找更多聲援澳洲的夥伴。他本周赴美國訪問，會晤美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai)，戴琪表示，美國關切中國對澳洲的經濟壓迫，「美國與澳洲站在一起，因應雙方的共同挑戰。」

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