世衛赴武漢調查：病毒起源於實驗室極不可能

週二 (9 日) 世界衛生組織 (WHO) 派遣國家專家赴武漢調查新冠疫情源頭，專家表示，新冠病毒最有可能源於動物，然後傳播給人類，來自實驗室洩漏的假設是極不可能的。

世衛國家專家小組過去一個月造訪了武漢醫院、實驗室和諸如華南海鮮市場等市場、武漢病毒研究所和武漢市疾病預防控制中心實驗室等。

世衛國家專家小組稱，他們並未找到新冠病毒來源，研判華南海鮮市場可能是新冠病毒的傳播點之一，排除華南海鮮市場是疫情爆發最初的地點。

世衛獨立專家小組領導人 (Peter Ben Embarek) 稱，2019 年 12 月確實出現病毒傳播，但不清楚該病毒究竟是如何進入市場、如何在市場傳播？

他已藉由基因序列分析，推測病毒進入華南市場是在前年 11 月底或 12 月初，還需要進一步檢視相關證據。

世衛專家小組還駁斥了中國武漢市的實驗室洩漏的假設，研判新冠病毒最有可能是起源於動物，然後傳播給人類。

聯合專家考察組中國組長梁萬年表示，基於嚴肅的討論和研究，應該認為實驗室洩漏極不可能發生

然而，中國政府與世衛就武漢本地調查行程是經過數月談判後才進行的，新冠疫情爆發已過了一年多，世衛才獲中國政府批准深入武漢調查，使人們對調查結果的可靠性提出質疑。