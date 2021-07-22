實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄7/22 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2867 三商壽 07/22 上市增資 07/16-07/20 11700 8.30 8.30 國泰 01 07/21 122029 5236 凌陽創新 07/23 初上櫃 07/19-07/21 1593 160.00 160.00 福邦 01 07/22 248530 2641 正德 07/27 上櫃增資 07/21-07/23 3062 28.00 28.00 大展 01 07/26 32002 8109 博大 07/28 上櫃增資 07/22-07/26 425 58.00 58.00 凱基 01 07/26 1522A 堤維西 08/02 上市增資 07/27-07/29 2550 50.00 50.00 台新 01 08/02 4961 天鈺 08/02 上市增資 07/27-07/29 1700 255.00 255.00 福邦 01 08/02 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。