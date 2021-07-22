馮志源教你挑到會賺錢的基金

文．蔡武穆

基金是國人最愛的投資項目之一，也是累積退休金最好的方法，台灣已上市的境內外基金總共有一千七百多檔，如何挑選到會賺錢的基金？理柏基金研究總監馮志源從宏觀到細微，用簡單的邏輯就能輕易掌握趨勢，挑到適合自己的基金。

新手入門第一步 目標「優於定存」

馮志源認為，剛入門的新手，第一步不是找會賺錢的基金，而是設定自己的投資目標。

他說明，現在定存利息一％不到，新手可以「優於定存」為目標來訂一個區間，如三％至五％或五％至七％，每個人所能承擔的風險不同，訂出合理的目標，切忌好高騖遠，一開始就設定三○％、五○％，畢竟像這兩年大多頭的情況並不常見。

目標訂出來之後，第二步才進入挑選基金。基金的種類很多，有股票型、債券型、平衡型、貨幣基金或不同主題式的基金，投資人必須適時做一點功課，才能了解不同基金的屬性。

馮志源說自己會看一些「宏觀的東西」，首先是把全球的新聞攤開來，觀察過去兩個星期或一個月哪個市場表現比較好，「是美國？亞洲？還是歐洲？」再看看有沒有特殊事件發生，從中挖掘可投資的市場或主題式基金。

舉例來說，去 (二○二○) 年三、四月疫情爆發，美股數度熔斷，當時他判斷美國是科技的中心，不管疫情如何轉變，物聯網、5G 都是未來的趨勢，投資組合就以美股、生技、科技為主軸。

大方向確立後 從細部挑選基金

另外，去年十二月拜登當選美國總統，重返巴黎協定，過去川普忽視的替代能源重新被定位，他在去年底進場替代能源基金，至今已來到一波高點。今年初，德州暴風雪導致油管斷裂，油價大漲超過五、六十美元，加上巴菲特投資傳統能源股雪弗龍，他認為是一個不尋常的徵兆，伺機入場，也得到不錯的漲幅。

「主軸拉出來，大方向確立之後，接下來就是從細部挑選基金」。挑選基金的方法有很多種，包括四四三三法則、夏普值、基金公司的評級等，馮志源說自己比較重視中長期績效，通常採用理柏基金的評級標準，「一年、二年、三年皆排名在領先群的基金」才會進入他的口袋名單。

接下來他會用「微觀的方式」來檢視基金的持股，以美股基金來說，他會觀察基金中所含的特斯拉、亞馬遜、蘋果等這些指標型公司的比重有多少，藉此挑出自己喜歡的基金。

觀察經濟數據 Fed 貨幣政策很關鍵

至於股債如何配置？馮志源認為，根據投資目標，問問自己是什麼樣的投資人，「保守、穩健或是積極？」積極型的人，股票型、單一市場基金比重可到七○％、八○％，相對的保守型，比重在二○％、三○％即可，甚至盡量挑選區域型、全球型或政府債等波動不大的基金。

股債的配比並非一成不變，可以隨著市場做動態的調整，譬如，股票型基金佔七○％，若投資的感覺不錯，可拉高比重至八○％，賺取更多的報酬。

買進基金之後，還是必須留意市場的變化，觀察的指標或經濟數據依市場不同，以美國市場來說，相關的經濟數據包括聯準會的貨幣政策、美國失業率、個人消費指數、採購經理人指數等，其中最重要的是聯準會的貨幣政策。

馮志源說明，現在全世界屬於資金行情，一旦聯準會的政策改變，停止購債或升息，不只美國，全世界包含亞洲、台灣資金面都會受到很大的影響，像是最近聯準會鷹派強勢，預告升息或緊縮貨幣，美元指數升值強勢，其他貨幣沒有強勢的條件，造成台幣貶值，外資匯出避難，影響台股及基金走勢。

相對於聯準會貨幣政策，美國失業率和消費者物價指數 (看通膨) 則是比較短期的影響，失業率和通膨是聯準會升降息的前哨站，如果失業率下降而通膨持續上升，就會加深聯準會升息的方向。

留意各國政經變化 消費市場趨勢

若是投資中國、印度、巴西等新興國家市場，馮志源建議要多看國際新聞，留心各國的政經變化，對於所投資的基金會比較有感，比方說，巴西總統波索那諾強調不戴口罩，防疫政策失掉民心，國內政經局勢不穩定。中國是屬於人治社會，經濟數據不太反應基本面，九○％以上仍是本土資金，「沒有人氣，火點不起來」，投資中國市場要有長期抗戰的準備。

後疫情時代，有哪些看好的市場？馮志源指出，去年美國科技股領漲，延續今年美股多頭氣勢，因此投資主軸鎖定在美股、科技、生技，由於居家防疫政策，對網速需求攀升，物聯網、5G 等相關設備等主題基金表現仍然強勁。

其次，由美股所帶動出來的科技行情，台灣、日本、韓國以科技為主的市場相對看好，東南亞部分，新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓的科技不強，且疫情控制不佳，市場明顯偏弱，唯可觀的是印度，內需及政府刺激經濟方案得宜，抵銷疫情的損失，世界銀行及國際貨幣基金皆預估印度今年經濟成長率一○％至一二％，是比較值得留意的市場。

主題基金部分，油價已來到兩年來的新高，能源基金現在不宜進場，除非中國經濟大復甦或全球大解封，各國開始商務旅行，才是下一波的買點。生技基金已有一波的漲幅，現在不是進場的最佳位置，疫苗是國家政策，定價不高，目前疫苗所屬的公司都還沒賺錢，比較傾向於個別有題材的公司，如阿茲海默症新藥，投資人可以觀察基金的持股來挑選投資標的。

別被配息迷惑！投資高收益債要看總報酬率

馮志源建議，觀察基金的持股，會比較知道基金經理人的操作邏輯，掌握市場的脈動，以他自己的投資，美股既然在高點，他的基金前幾大的持股盡量會是 Apple、Facebook、Netflix、Microsoft 等尖牙股，因為美股要再有一波漲幅，這些公司也要跟著往前，如果這些公司疲軟，其他公司也會跟著不行，方向性很重要。

談到債券型基金，台灣投資人被高配息所吸引，普遍喜歡高收益債券，馮志提醒，投資人不要被配息迷惑，覺得有配息就會穩穩拿到錢，其實並非如此，有時境外基金配出的是自己的本金，加上投資新興市場幣值波動大，匯率吃掉配息都有可能。

他認為，投資高收益債不要只單看配息，要看總報酬率，總報酬率是配息加上資本利得，兩個加起來為正數才是賺錢，如果配息三％，而資本利得賠掉五％，整體來說還是虧損。

另外，新興市場債也是高收益債的一種，新興市場的政經狀況不容易掌握，加上有匯率的風險，馮志源建議配比不要太高，最多一○％，譬如，南非幣值波動大，雖然可能領息四％至五％，但資本利得波動幅度達一○％，若是下跌，報酬率並不划算。

投資組合分散風險 鎖住獲利

投資基金跟股票一樣很難掌握高點，但是有很多的方法可以分散風險，馮志源分享，定期定額投資是高點買、低點也買，不必擔心買在高點，只要看對趨勢，跌破成本價進場反而買到更多的單位數，景氣回升，不用等到原來的投資點就會開始獲利。另外，也可以利用投資組合來衝高報酬，「美股放一點、科技放一點、亞洲放一點、債券放一點」，分散風險並鎖住獲利。

停利則因人而異，馮志源說明，單筆投資單一市場或新興市場，差不多一○％至一五％就可贖回獲利，若是定期定額，則可分批停利，譬如說，獲利一五％，先贖回三分之一單位數，若上漲，再贖回三分之一，若是下跌，可以將贖回的資金再進場，靈活操作。

來源：《理財周刊》1091 期

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