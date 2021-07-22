【袁志峰專欄】北水持續沽騰訊，宜觀望

今天推介 - 眾安在線 (6060), 上日收市 $45.3

1) 股市前景

美股及 A 股上升也不足以刺激港股昨日做好，反映港股市底甚弱，恒指連跌 3 日，累跌 2.8%，南向資金連續 3 日淨賣出，累積淨賣出額逾 101 億元，當中騰訊 (700) 佔比達 74%。預期港股短期內易跌難升，建議投資者關注風控及倉位配置。

今天推介是眾安在綫 (6060) — 國內首家互聯網保險公司，2020 年度扭虧為盈，盈利達 5.53 億元 (人民幣 · 下同)。2020 年度原保險保費收入總額約 167 億元，同比增長 14.1%。今年上半年原保險保費收入總額 98.3 億元，同比升 45.4%。近期股價技術走勢改善，維持買入建議，目標價 50.0 元，止損價 42.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 80 點，隨即受壓回落，早盤最多曾跌 288 點，午後穩中向好，跌幅收窄，收報 27224 點，跌 34 點或 0.1%。成交額按日增 12% 至 1569 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金淨賣出約 37 億元，包括淨賣出 12 億元美團 (3690) 及 30 億元騰訊 (700) 股份。7 月以來淨賣出 292 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 24 升 29 跌 5 持平。舜宇光學 (2382) 及比亞迪 (1211) 升逾 6%，為升幅最大藍籌。其次是港交所 (388)、吉利汽車(175) 及申洲國際 (2313) 升逾 2%。藥明生物 (2269) 及海底撈 (6862) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。其次是小米 (1810)、安踏體育(2020) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 2%。美團 (3690) 及信義光能 (968) 跌近 2%。

恒生科指跌 0.1%，成份股 16 升 14 跌。大型科技股漲跌不一，小米 (1810) 及快手 (1024) 跌逾 2%，阿里 (9988)、網易(9999) 及百度 (9888) 升 0.1%。舜宇光學 (2382) 及萬國數據 (9698) 升逾 6% 及 2%，為升幅最大成份股。瑞聲科技 (2018)、新東方在線(1797) 及眾安在線 (6060) 升近 2%。微盟 (2013)、汽車之家(2518) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 10%、6% 及 4%，為跌幅最大成份股。美團 (3690) 及金蝶國際 (268) 跌近 2%。

板塊方面，手機零件、汽車、風電、電力及電訊設備股上升，漲幅居前。長城汽車 (2333) 漲逾 16%。龍源電力 (916) 及大唐新能源 (1798) 升逾 6% 及 8%。華潤電力 (836) 及中國電力 (2380) 升逾 6% 及 2%。中興通訊 (763) 及中通信 (552) 升逾 3% 及 2%。軟件、體育用品、物管、航空及航運股下跌。世茂服務 (873) 及融創服務 (1516) 跌逾 5% 及 3%。中國 3 大航空股跌 2%-3%。中遠海控 (1919) 及太平洋航運 (2343) 跌 2%。遊戲股表現分化。中手游 (302) 升逾 9%，心動公司 (2400) 跌逾 5%。

周三上証指數高開 0.2%，已是全日低位，隨後反覆上揚，午後最多曾升 0.9%，收報 3562.66 點，升 0.7%。深証成指升 1.3%，科創 50 指數升 2.8%。滬深兩市總成交約 12100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 2400 億元。滬深股通北向資金淨買入約 31 億元，7 月以來淨買入 119 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國國務院表示，副國務卿舍曼將於 7 月 25 日至 26 日訪問中國，並將在天津會晤中國國務委員兼外交部長王毅和其他官員。舍曼將討論美國對中方行為嚴重關切的領域，以及美方利益一致的領域。(信報)

國家物資儲備調節中心公布，根據國家糧食和物資儲備局 2021 年第 2 號公告，決定近期開始投放 2021 年第二批國家儲備銅、儲備鋁及儲備鋅，銷售總量分別為 3 萬噸、9 萬噸和 5 萬噸。(信報)

4) 個股訊息

滙豐、渣打及東亞等銀行傳因風險評估關係，暫停中國恒大 (3333) 旗下本港樓盤的樓花按揭申請。(信報)

中石化 (386) 公布，今年上半年油氣當量產量約 2.35 億桶，按年升 4.2%。其中，原油加工量完成約 1.26 億噸，增加 13.7%。期內，原油產量 1.38 億桶，按年下跌 1.5%；其中，中國產量 1.24 億桶，減少 0.3%；海外產量 1453 萬桶，下降 10.4%。(信報)

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