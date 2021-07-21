【統一投信】看好電子與傳產輪漲 指數仍有衝高機會

台股加權指數在碰觸 18,000 點後，進入高檔震盪整理，美股同樣在漲多後拉回整理。統一投信表示，美股與台股近期回檔都是良性修正，無礙多頭格局，由於市場資金保持寬鬆，加上企業獲利成長，看好第三季台股繼續由電子及傳產輪流帶動，尤其漲勢落後的電子股可望跟上隊伍，且資金可望從過度集中化趨於常態化，有基本面的族群都有表現空間，指數有望再創新高，操作策略為積極選擇有業績支撐的個股。

統一全天候暨中小基金經理人林世彬表示，觀察近期各類股成交值變化，內資短線操作氣氛仍濃，資金流向迅速轉換有如翹翹板，盤面主流族群漲跌表現也呈戲劇化，波動度進一步加大。前期交投重心的航運股出現過熱現象後，已有降溫趨勢，由於單一族群過高成交比重並非常態，資金流出後轉向尋找基期低、有成長性的標的，大盤結構可望更為均衡，各族群輪漲有利指數緩步墊高。

影響股市未來走勢的關鍵因素之一是全球央行貨幣政策，目前是美國聯準會政策空窗期，主要官員態度仍偏鴿派。此外，今年來累計至 6 月底，外資 (含陸資) 共淨匯入約 109.2 億美元，證券劃撥存款餘額也在 5 月底突破 3 兆台幣，台股資金動能仍強。

全球製造業持續走揚，美國新基建計劃將引領未來全球經濟成長。美國經濟穩健復甦，且就業及通膨都朝聯準會設定目標邁進，惟原物料價格上漲、供應鏈緊俏，通膨壓力持續累積。預期聯準會將先以貨幣政策正常化為優先目標，先處理量化寬鬆購債（QE）有序退場，之後才會升息，預估升息可能落在 2023 年。

儘管 8 月底（全球央行年會）至 9 月中（聯準會利率會議）可能面臨 QE 縮減議題，但觀察美國歷次因經濟復甦為控制通膨而施行貨幣緊縮，股市反應為短空長多，且會隨著時間推移逐漸鈍化。利空發生初期可能引發波動加劇，但以長期多頭格局不變的基礎來看，短期拉回反而是進場機會。

後疫情時期，WFH(居家工作) 需求會趨緩，但民生經濟及科技產業也恢復發展，具基本面的企業獲利有上調空間。台灣於 5 月中後疫情升溫，但進入三級警戒並擴大快篩後，新增病例已獲得控制，疫情明顯降溫。雖然疫情影響內需消費，但出口強勁，兩相彌補後，今年台灣 GDP 成長率應仍可保 5%。上市櫃企業整體獲利維持成長，可望支撐台股維持高檔。預期台股加權指數第三季將在本淨比 (P/B)2.2 倍至 2.4 倍、約 17,600 點至 19,100 點間波動。

投資方向上，看好第三季進入電子出貨旺季，由於 6 月未完成訂單與客戶存貨間差距持續擴大，表示企業訂單成長且客戶庫存仍低，預期接單將持續成長。而在景氣復甦與通膨效應下，多數傳產股仍有獲利基本面支撐。看好五大選股方向：

‧ 半導體：晶圓持續吃緊，推升記憶體、封測需求。

‧5G、HPC 需求強勁：將帶動高速運算電腦、網路傳輸、伺服器、物聯網。

‧ 隨著蘋果新品、伺股器新平台推出，帶動第三季電子消費產品需求。

‧ 電動車景氣復甦，帶動功率元件的成長。

‧ 通膨預期推升傳產類股上漲，歐美解封受惠股及漲價題材受惠股皆有表現空間。

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