防疫新常態 生技基金有看頭

新冠肺炎疫情在全球延燒，抗疫與疫情新常態使生技醫療需求大增，相關基金績效表現不俗，觀察近三個月生技基金平均績效為 4.66%(下表)，優於 MSCI 世界指數表現為 4.59%。在全球 Covid-19 疫情尚未完全解除警戒之前，廠商新藥、新疫苗的臨床實驗需求大，促使生技及藥廠企業獲利提升，相關生技基金下半年表現可期。

觀察理柏分類 - 環球生物科技共 6 檔基金當中，其中兆豐投信生命科學基金 6 個月、一年及今年來表現分別為 7.30%、4.86% 及 4.86% 表現居首，兆豐投信生命科學基金經理劉明芳認為，雖然歐美地區疫苗施打進展順利，唯印度 Delta 變種病毒再度擴散，推高市場對生技醫療產業需求，此外，新冠疫情加速遠距醫療、精準醫療等相關科技產業發展，使得傳統生技醫療加上科技的相關類股後市展望佳。

全球 Covid-19 疫苗施打率提升，使美歐經濟領銜復甦，然經濟擴張帶動利率上揚預期，市場擔憂美國 Fed 考慮減少購債計畫，然美國 (Fed) 主席鮑爾赴國會聽證之談話，有助緩和市場對提前緊縮疑慮，寬鬆政策循序退場預期有利風險性資產。

兆豐投信生命科學基金經理劉明芳指出，在去 (2020) 年疫情所造成的低基期因素下，今年以來不論美企、歐企獲利多有雙位數成長，尤其是健康醫療類股受惠於生物科技，以及醫療器材的持續進步，新冠肺炎疫情前後對醫療健康認知提升，均有利類股中長期表現。

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