日本上半年出口超越疫情前水準 6月出口創歷年第二高紀錄

日本 2021 上半年的累計出口額，超越疫情前的 2019 年同期水準。6 月的貨物出口額也創下史上次高紀錄，較去 (2020) 年同期增加 48.6% 至 7 兆 2207 億日圓，銷往美國的汽車相關貨物、以及銷往中國的半導體製造裝置都增長。

根據日本財務省 21 日 (週三) 發布的最新貿易統計數據，日本 2021 年 6 月的出口額報 7 兆 2207 億日圓，年增 48.6%。

日本出口額連續 4 個月成長，去年同時期的出口表現因受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情干擾而普遍下滑，使今年出口大幅反彈。

其中，銷往美國的汽車及汽車零組件、還有銷往中國市場的半導體製造裝置都增長，這些國家的經濟從疫情之中重新站起，也讓日本 2021 年 6 月的出口金額創下史上第二高的紀錄。

另一方面，日本 6 月的進口表現也由於原油價格上揚，較去年同期增加 32.7% 至 6 兆 8376 億日圓。

日本 6 月的貿易收支報 3831 億日圓的盈餘，在相隔 2 個月後再度出超。

此外，日本 2021 上半年的累計出口額報 39 兆 8572 億日圓，年增 23.2%，出口額超越疫情前的 2019 上半年的累計出口額，顯示日本出口已回到過去水準，年增率也是 11 年來新高。

日本 2021 上半年的累計進口額報 38 兆 8722 億日圓、年增 12.2%，貿易收支報 9849 億日圓的盈餘。